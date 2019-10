Come condividere il tempo stimato d’arrivo su Mappe Apple

Con iOS 13, tra le tante novità, Apple ha rinnovato anche Mappe, introducendo ad esempio la visualizzazione Look Around a livello stradale, una sorta di una serie di nuove funzionalità nell’app Maps. Non è la sola novità, perché c’è un nuova opzione per condividere il tempo stimato d’arrivo su Mappe. Ecco come fare

La nuova possibilità di condivisione del tempo stimato è utile per far sapere a chi ci aspetta il momento esatto dell’arrivo. Inoltre, se si verifica un ritardo lungo la strada, è interessante notare come il meccanismo invii un aggiornamento in automatico al destinatario.

Per condividere il tempo stimato d’arrivo è sufficiente aprire l’app Mappe su iPhone o iPad e scegliere la destinazione verso cui ci si sta dirigendo. Successivamente, basterà cliccare sulla scritta in basso “Condividi arrivo“.

A questo punto sarà possibile selezionare il contatto, o i contatti, con cui condividere il tempo d’arrivo stimato. Peraltro, dopo questa scelta sarà possibile visualizzare con quanti contatti si sta condividendo l’informazione di arrivo.

Inoltre, se si esegue un tap sulla stessa dicitura in basso, sarà possibile anche interrompere la condivisione in qualsiasi momento. La posizione, il percorso e l’ora di arrivo saranno condivisi, se non viene interrotto manualmente, fino all’arrivo.

Si tratta di una piccola funzione che potrebbe essere particolarmente utile per informare la famiglia, o gli amici, del proprio arrivo, per tenerli informati sull’ora esatta e su eventuali ritardi.