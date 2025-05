Huawei sfodera Watch 5, Watch Fit 4, FreeBuds 6 e MatePad Pro

Huawei ha presentato una nuova generazione di dispositivi indossabili, oltre ad un aggiornamento per il suo tablet di punta, proponendo funzioni incentrate sulla salute, l’attività sportiva e la creatività.

Il primo dei protagonisti è Huawei Watch 5, che introduce il sistema TruSense potenziato da un modulo di sensori con tecnologia X‑TAP, così da misurare in modo più rapido e preciso i parametri vitali tramite un semplice tocco con la punta delle dita.

Sul fronte dell’interazione, l’indossabile supporta ora gesture avanzate come il doppio scorrimento e il doppio tap. Realizzato in titanio aerospaziale o acciaio inossidabile 904L, è disponibile nelle misure da 42 mm e 46 mm, con vetro zaffiro a protezione del quadrante.

Al suo fianco Watch Fit 4, che si distingue per il telaio in alluminio aeronautico e la ghiera in lega di titanio. Il modello Pro, spesso meno di 10 mm, integra il sistema TruSense per il monitoraggio completo di sport acquatici, trail running, immersioni fino a 40 metri e golf professionale, grazie anche a un sensore barometrico.

Nel campo audio, Huawei ha presentato FreeBuds 6 con design open‑fit e una doppia unità driver per garantire bassi profondi, alti nitidi e audio ad alta risoluzione.

Oltre agli indossabili, il produttore ha anche aggiornato MatePad Pro da 12,2 pollici con nuovo display Tandem OLED PaperMatte, che migliora luminosità e leggibilità riducendo i riflessi. Abbinato alla tastiera Huawei Glide e allo stilo con vano di ricarica integrato, supporta la versione avanzata di HUAWEI Notes per un’esperienza di scrittura e disegno che si avvicina praticamente a quella di un computer portatile.

I nuovi wearable Huawei sono già in vendita. Fino al 29 giugno 2025, chi acquista su HUAWEI Store Italia potrà beneficiare di offerte riservate: per il Watch Fit 4 Pro, il prezzo ufficiale è di 279 €, con uno sconto di 30 € applicabile inserendo il coupon AMKTFIT4 e in più un cinturino in omaggio; la versione standard Watch Fit 4 costa invece 169 € ed è anch’essa soggetta alla stessa promozione.

Il nuovo Watch 5 parte da 449 €, variabile in base al modello, include in bundle un paio di FreeBuds 6, un cinturino aggiuntivo e l’estensione di garanzia di 12 mesi con HUAWEI Care.

Gli stessi sconti sono disponibili anche su Amazon:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...