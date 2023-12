Huawei annuncia gli auricolari FreeClip, MatePad Pro 13.2 pollici e HUAWEI MateBook D 16 2024

Huawei ha presentato tre nuovi dispositivi durante un evento tenutosi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con il tema “Harmony Unleashed”. I dispositivi includono gli auricolari open-ear HUAWEI FreeClip, il tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2”, e il laptop HUAWEI MateBook D 16.

Questa iniziativa è parte della strategia complessiva di Huawei, che ha rivelato la sua visione di wearable al “Fashion Forward” di Barcellona il 14 settembre. L’obiettivo è combinare tecnologia, design e funzionalità per offrire dispositivi di alta gamma a una vasta gamma di utenti.

Gli auricolari HUAWEI FreeClip sono i primi auricolari open-ear del settore, caratterizzati dal design C Bridge. Questa forma ergonomica è stata studiata per offrire il massimo comfort durante l’ascolto. La loro struttura, basata su un’analisi di oltre 10.000 orecchie umane e una serie di test di affidabilità, offre un ascolto on-the-go confortevole. La custodia di ricarica consente fino a 36 ore di ascolto, senza distinzione tra orecchio sinistro e destro, integrazione della cancellazione del rumore in chiamata tramite AI e tecnologia dual-connection.

Il tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2” sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2024. Si presenta con un design elegante, caratterizzato dalla tecnologia HUAWEI X-True Display e HUAWEI SOUND. Compatibile con la penna HUAWEI M-Pencil di 3a generazione, questa nuova penna supporta oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione. Con uno schermo OLED flessibile, uno spessore di soli 5,5 mm e 580 g di peso, il MatePad Pro 13.2” offre si concentra molto sull’esperienza audiovisiva. Inoltre, è compatibile con accessori come la HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

Il laptop HUAWEI MateBook D 16 sarà disponibile in Italia da gennaio 2024. Presenta un processore Intel® Core i9 di 13a generazione, un ampio schermo da 16 pollici e la tecnologia Dual Shark Fin Fan. Con una durata della batteria fino a 70 Wh, il laptop offre prestazioni superiori in un corpo più leggero. Il display Eye Comfort HUAWEI FullView da 16 pollici offre una qualità visiva eccezionale, mentre il processore Intel Core di 13a generazione consente una gestione multitasking senza sforzi.

Inoltre, in occasione dell’evento “Harmony Unleashed”, Huawei ha annunciato GoPaint Worldwide Creating, una piattaforma globale dedicata ai creatori digitali di tutto il mondo, in programma per il 5 gennaio 2024, per mostrare i loro lavori e ispirare la creatività in tutto il mondo.

Le Huawei FreeClip sono già disponibili all’acquisto sul sito Huawei al prezzo di 199,99 euro. Su Amazon trovate tutti i prodotti della società direttamente a questo indirizzo.