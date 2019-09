Nuovissimo MacBook Air 256 GB scontato di 270 €: è il prezzo più basso

Continuano le buone occasioni per il ritorno a scuola su Amazon dedicate a chi cerca prodotti Apple. Il grande rivenditore on line presenta ad un prezzo molto scontato il nuovo MacBook Air 256 GB: 1259 euro invece che 1529 euro.

La macchina è quello ormai ben conosciuta che è stata presentata lo scorso anno e poi recentemente rinnovata. Queste le specifiche presentate da Amazon.

Spettacolare display retina con tecnologia true tone da 13,3″

Touch id

Processore intel.core.i5 dual-core di.ottava generazione

Intel uhd graphics 617

Archiviazione ssd veloce

8gb di memoria

Altoparlanti con un suono stereo più ampio

Due porte thunderbolt 3 (usb‐c)

Fino a 12 ore di autonomia

Tastiera apple di ultima generazione

Le caratteristiche principali dei MacBook Air sono sempre state dimensioni e leggerezza. E anche questa versione non fa eccezione: con i suoi 1,4 Kg e uno spessore di 1,5 cm, finisce in una borsa o in uno zaino quasi senza accorgersi che sta lì. Rispetto alla precedente versione, questo nuovo modello ha come unica differenza lo schermo True Tone, una novità di rilievo minore per la maggior parte di chi legge. Ma Apple ha puntato molto sul costo, ridotto rispetto al momento del lancio della versione originale.

Amazon però vi aiuta a ridurlo ulteriormente: a 1259 euro costa il 17% in meno del prezzo ufficiale. In commercio non troverete un ribasso di questo tipo che riduce il listino al di sotto del prezzo ufficiale della macchina con disco da 128 GB (1279 euro):

Click qui per comprare