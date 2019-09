A IFA 2019 LG annuncia il lancio dei primi TV OLED e NanoCell 8K

A IFA 2019 LG cala gli assi nel panorama delle TV, presentando il primo TV OLED 8K al mondo, e la TV NanoCell 8K, in grado di soddisfare lo standard Information Display Measurements (IDMS) stabilito dall’International Committee for Display Metrology (ICDM).

Partiamo subito da alcuni dati curiosi. Affinché uno schermo TV fornisca la risoluzione indicata dal numero di pixel, il ICDM richiede che il valore di CM minimo ecceda la soglia del 25% per le immagini e del 50% per i testi. Pertanto, un TV 8K con un valore di CM inferiore non fornisce un’esperienza in 8K reale, anche se ha 7,680 x 4,320 pixel. Nei test eseguiti secondo gli standard del settore, sia LG SIGNATURE OLED 8K che LG 8K NanoCell TV hanno registrato valori CM nell’intervallo del 90% garantendo una reale esperienza di visione in 8K.

Il TV OLED LG SIGNATURE 8K (modello 88Z9) offre una risoluzione Ultra HD 8K (7.680 x 4.320) con 33 milioni di pixel auto-illuminanti, equivalenti a 16 volte il numero di pixel di un TV Full HD e a 4 volte quelli di un TV UHD. A livello audio, la TV è dotata di un sistema di altoparlanti integrato da 80 W.

Anche LG NanoCell TV 8K da 75 pollici offrirà un’immagine 8K, con tecnologia Nano Display e Nano Color, che filtra le impurità per migliorare la riproduzione dei colori; infine, Nano Black – tecnologia Full Array Dimming Pro ottimizzata per l’8K – controllerà con precisione la retroilluminazione del televisore per neri più profondi e maggiore contrasto.

Entrambi i TV 8K vantano un upscaling 8K senza soluzione di continuità durante la conversione di contenuti da 4K nativo (3.840 x 2.160) o da Full HD (1.920 x 1.080). All’interno, il processore smart α (Alpha) 9 Gen 2 8K di seconda generazione, che utilizza tecnologia di deep learning e accesso a un ampio database, che consente alle TV di riconoscere la qualità delle fonti e ottimizzare qualsiasi tipo di contenuto.

A livello audio, un algoritmo esegue il mix a due canali con l’audio surround 5.1 virtuale, mentre i TV sono anche WiSA Ready per l’home theater wireless con audio a 16 bit non compresso su un massimo di 5.1 canali, rappresentando un nuovo modo di sperimentare il suono dinamico Dolby Atmos. Ancora, LG 8K OLED TV e 8K NanoCell TV dispongono di Cinema HDR, che comprende il supporto per Dolby Vision e Advanced HDR da Technicolor fino a 4K e HLG e HDR 10 fino a 8K.

Entrambi supportano le specifiche HDMI 2.1, per usufruire del contenuto 8K a 60 frame al secondo, compatibili con l’Automatic Low Latency Mode (ALLM), la Variable Refresh Rate (VRR) e l’Enhanced Audio Return Channel (eARC). In ultimo, non per importanza, le TV supporteranno AirPlay 2 e HomeKit. In alcuni mercati offrono versioni integrate di Google Assistant e Amazon Alexa.

Il rilascio sul mercato comincerà da questo mese in Australia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, mentre in Italia gli LG TV 8K verranno introdotti entro la fine dell’anno.

