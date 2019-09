IFA 2019: iotty presenta prese smart, interruttori per tende e tapparelle gestibili con Siri, Alexa e Assistente Google

Ad IFA 2019 troviamo iotty, azienda italiana nota per il recente ingresso sul mercato della domotica con gli interruttori intelligenti, che la redazione di Macitynet ha recensito a questo indirizzo. Sulla scena di Berlino due le novità presentate dalla società: l’Interruttore intelligente per tende e tapparelle, e una presa intelligente in nuove colorazioni.

Si tratta di un esordio come espositore per questo evento, e per l’occasione iotty punterà su due dispositivi, dal design 100% italiano, senza rinunciare alle funzionalità smart hanno da sempre caratterizzato il marchio.

Il primo degli accessori è un Interruttore Intelligente per tende e tapparelle, in sostanza una nuova placca, anch’essa realizzata in vetro temperato con una rinnovata serigrafia di immediata interpretazione, che permette di gestire tapparelle, veneziane, scuri e altro. Per il mercato italiano, sarà disponibile nel formato standard per le scatole a muro 503 con tre tasti, di cui due dedicati rispettivamente ad alzare e abbassare le tapparelle, mentre il terzo da collegare all’illuminazione o ad altro carico, per esempio all’apertura del cancello di casa.

La seconda new entry presentata alla kermesse in corso è la Presa Intelligente, dispositivo smart per la gestione di qualunque elettrodomestico o carico fino a 16A. Lo scopo è quello di garantire un notevole risparmio dei consumi, grazie alla modalità di accensione e spegnimento tramite tasto dedicato o via smartphone. Entrambi i prodotti, inoltre, sono gestibili anche tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa, Assistente Google e i comandi rapidi di Siri.

Queste le nostre foto realizzate in una visita in anteprima allo stand di iotty ad IFA 2019

Disponibilità

L’Interruttore Intelligente per tende e tapparelle e la Presa Intelligente arriveranno sul mercato italiano nei primi mesi del 2020.