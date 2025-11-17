Nuovo allarme nei telefoni di tutta Italia: si insinua sul dispositivo in modo banale, in 3 secondi sei infetto

Un nuovo allarme scuote gli smartphone italiani: bastano tre secondi per trasformare il tuo telefono in un bersaglio hacker.

Negli ultimi giorni, il mondo della tecnologia è stato scosso da un allarme che ha colpito migliaia di utenti in tutta Italia.

Questa volta non si tratta del solito malware da quattro soldi che si installa solo se clicchi su link sospetti o scarichi app poco raccomandabili.

Allarme smartphone, ti infettano il cellulare

La situazione è molto più subdola: basta ricevere una semplice immagine per ritrovarsi infettati. E il tutto avviene in meno di tre secondi, senza che tu faccia nulla. Sembra fantascienza, ma purtroppo è realtà.

Il nome da tenere a mente è Landfall. Così è stata battezzata la nuova famiglia di spyware di livello commerciale scoperta dai ricercatori dell’Unit 42 di Palo Alto Networks. Questo software maligno è progettato con una precisione chirurgica per colpire specifici dispositivi Android, in particolare alcuni modelli Samsung Galaxy.

Ma come fa a insinuarsi nel telefono in modo così rapido e invisibile? Il problema è tutto nella libreria di elaborazione delle immagini, una componente interna del sistema che gestisce i file fotografici e ne ottimizza la visualizzazione.

I ricercatori hanno scoperto che questa falla viene sfruttata attraverso immagini DNG corrotte, un formato fotografico usato spesso dai professionisti per catturare scatti in alta qualità. Inviando queste immagini tramite WhatsApp, gli hacker riescono ad attivare il codice malevolo non appena il file viene ricevuto dal telefono.

E qui sta la parte più inquietante: non serve aprire la foto, visualizzarla o scaricarla. Basta che arrivi sul dispositivo e lo spyware entra in azione, iniziando a raccogliere informazioni sensibili, come dati personali, posizione GPS, contatti e persino conversazioni.

Landfall, secondo quanto rilevato, è attivamente sfruttato dal luglio 2024, e la sua diffusione non sembra accennare a diminuire. Gli esperti parlano di un attacco sofisticato, che dimostra quanto ormai gli spyware di livello commerciale abbiano raggiunto un grado di complessità vicino a quello degli strumenti usati nelle operazioni di intelligence.

Spyware e come difendersi

Ma cosa significa esattamente spyware? In parole semplici, è un software che si installa di nascosto su un dispositivo e ne spia le attività. Può registrare ciò che scrivi, monitorare la posizione, accedere alla fotocamera o al microfono e inviare tutte queste informazioni a un server remoto controllato da chi lo ha creato. In pratica, è come avere un occhio invisibile che osserva ogni tua mossa.

Per difendersi, il primo passo è aggiornare subito il sistema operativo e tutte le app, in particolare quelle legate alla gestione delle immagini. Le patch di sicurezza rilasciate da Samsung e Google servono proprio a chiudere queste falle. Inoltre, è buona norma evitare di scaricare file o immagini da fonti sconosciute e usare sempre un antivirus affidabile in grado di monitorare il traffico di rete e bloccare comportamenti anomali.

Infatti, anche se oggi l’attacco sembra circoscritto ai dispositivi Galaxy, nulla esclude che varianti del Landfall possano presto diffondersi anche su altri modelli di smartphone Android. Ecco perché, mai come ora, la prudenza digitale non è solo consigliata: è indispensabile.