Per l’iPhone del XX una custodia con controlli touch

L’iPhone tutto vetro, quindi con pochi o forse addirittura nessun bottone fisico, del XX anniversario potrebbe essere aiutato da una cover touch. L’idea di una custodia che integra superfici sensibili in grado di catturare e trasferire istruzioni al dispositivo arriva da una indiscrezione del sempre prolifico Instant Digital, corroborata in questo caso da qualche brevetto del passato.

Custodie con superfici touch

L’indiscrezione racconta di custodie allo studio di Apple e destinate ai modelli Pro che integrano strati sensibili al tocco direttamente nella struttura, in modo da dialogare con il telefono e aggiungere nuovi modi per controllarlo.

Per riuscire a svolgere questa funzione, Apple (o magari i produttori di accessori) dovrebbero integrare nella struttura della cover dei sensori capacitivi o a pressione, capaci di richiamare azioni che oggi vengono eseguite tramite i pulsanti laterali.

Una volta collegata la custodia, l’iPhone la riconoscerebbe e simulerebbe il comportamento dei pulsanti: tocchi, pressioni o piccoli swipe sulla superficie esterna trasformati in comandi per il sistema.

Il brevetto del 2024

Che non si tratti di una pura invenzione è certificato da una domanda di brevetto Apple del 2024, dedicata proprio a una custodia con input per un dispositivo elettronico. Nel documento veniva descritta una custodia per iPhone con una superficie di input alternativa ai pulsanti fisici.

Alcune varianti prevedevano persino input biometrici, con l’ipotesi di integrare un sensore Touch ID direttamente nella custodia per sbloccare funzioni o contenuti sul dispositivo.

Il documento spiegava anche come la custodia avrebbe comunicato con il telefono, con sistemi di identificazione e trasferimento del segnale che includono, tra le altre cose, l’uso dell’NFC. Ma noi possiamo anche immaginare uno smart connector come quello di iPad, un connettore fisico, poco ingombrante e facile da integrare in un telefono.

Perfette per l’iPhone senza cornici

Quello che rende la voce ancora più interessante e credibile è il collegamento con un altro fronte su cui l’azienda sarebbe al lavoro, cioè un iPhone senza cornici pensato come modello celebrativo per il ventesimo anniversario.

Le indiscrezioni parlano di un iPhone dal display avvolgente sui quattro lati, con un design molto più estremo rispetto agli attuali modelli. Una struttura del genere ridurrebbe quasi a zero lo spazio per i pulsanti meccanici tradizionali. Non a caso circolano riferimenti a una possibile transizione a strati capacitivi solid-state, con superfici sensibili al tocco al posto dei pulsanti sporgenti per un’estetica più pulita.

In questo scenario, una custodia interattiva sarebbe un complemento naturale e quasi indispensabile di un iPhone quasi tutto schermo. Le aree touch della cover potrebbero spostare su superfici più ampie e comode azioni come regolazione del volume, gestione della fotocamera, controlli multimediali, limitando al tempo stesso i tocchi involontari sui bordi del display.

La custodia diventerebbe una sorta di grip smart, capace di restituire al tatto quei riferimenti fisici che un design senza pulsanti tenderebbe a far scomparire e che una custodia tradizionale finirebbe per ostacolare.