Nuovo iPad Pro 12,9 da 128 GB: primo sconto su Amazon

Per la prima volta su Amazon vanno in sconto gli iPad Pro. In realtà parliamo di un solo modello, la versione da 128 GB dell’iPad Pro 12,9 pollici, per il quale il ribasso comincia ad essere percepibile: 1036 euro invece che 1119 euro

Ricordiamo che i nuovi iPad si differenziano essenzialmente per la nuova doppia fotocamera con scanner Lidar e per il processore A12Z Bionic nato per ottimizzare le prestazioni in fatto di grafica e realtà aumentata. Nella versione in sconto le dimensioni sono ottime per un uso professionale, grafica, impaginazione, arredamento e così via e la capacità di memoria discreta.

L’iPad Pro 12.9 da 128 GB in sconto lo si compra da qui. Si tratta di una offerta su prenotazione, ma sappiamo che la spedizione di solito è molto rapida.