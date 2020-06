Sonos Move ora si muove anche in bianco lunare e migliora la batteria

Lo abbiamo visto in anteprima a IFA 2019 e poi recensito a fondo nei mesi scorsi: Sonos Move è sicuramente tra i più prodotti più versatili nel mondo degli speaker smart potendo funzionare sia con Amazon Alexa che con Assistente Google ed essendo pure compatibile con Airplay 2 e Homekit.

Giusto in tempo per l’estate arriva una nuova colorazione che si sposta bene con piscine, giardini e installazioni in locali pubblici con il nuovo Bianco Lunare. Sonos segue così la regola di tutta la sua produzione che comprende One, Beam e i nuovi modelli Arc, Five, Sub disponibile sia in nero che in bianco.

Ovviamente One è compatibile con la versione S2 del software ed oltre a questo un nuovo aggiornamento firmware permette di migliorare la durata della batteria che arriva adesso a 11 ore complessive.

Anche se non si tratta di un record in assoluto per uno speaker trasportabile dobbiamo tenere conto che Move fa molto di più ed è compatibile sia con il Wi-Fi (attraverso cui esplica le sue funzioni da smart speaker e riceve pure la nuova Sonos Radio oltre a 50 servizi musicali tra cui Apple Music e Spotify) sia attraverso Bluetooth, modalità in cui perde le caratteristiche multi-room e smart ma che gli permette di funzionare anche a km di distanza dalla civiltà e da una presa di corrente.

L’adattabilità di Move va oltre alla sua capacità di resistere agli spruzzi d’acqua e alle intemperie e riguarda anche la possibilità di capire l’ambiente circostante e di regolare l’equalizzazione in base ad esse con la funziona Truplay che non necessita di calibrazioni speciali ma viene eseguita in automatico in modo da farvi ottenere sempre il miglior risultato acustico possibile.

Se volete saperne di più di Move vi rimandiamo alla nostra completa recensione su questa pagina. Se volete acquistare il nuovo modello Bianco Lunare potete prenotarlo a 399 € (come il suo equivalente in nero) sul sito Sonos.

