Tutte le novità di iOs 26.1, eccole una per una

Dopo l’uscita di iOS 26, Apple prepara il primo aggiornamento di un certo rilievo: si tratta di iOS 26.1 che in questi giorni veleggia tra una beta e l’altra.

Quello che bolle in pentola non è l’update cruciale atteso in primavera o inizio estate, che strategicamente avrà un’importanza quasi storica, perché condurrà rigenerazione di Siri in chiave Ai (e forse addirittura al lancio di un chatbot), ma è solo un affinamento.

Porta però con sè con alcuni funzioni utili, ritocchi all’interfaccia e un’estensione significativa delle lingue per Apple Intelligence e per Live Translation con AirPods per le quali, tra l’altro, sarà incluso l’Italiano.

Vediamole tutti i dettagli scoperti fino ad oggi nelle versioni di prova

Sveglie e Timer

La schermata di blocco cambia comportamento per sveglie e timer impostati nell’app Orologio: il tap ora attiva il posticipa, mentre per spegnere del tutto l’allarme serve il gesto di scorrimento verso destra. Una modifica che dovrebbe riduce gli errori quando si tenta di rimandare la sveglia, ma che per qualcuno potrebbe anche essere un po’ problematico perché rende un po’ meno intuitivo stoppare l’allarme.

Apple Intelligence in nuove lingue

Con iOS 26.1, Apple Intelligence si espande a otto nuove lingue: danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita. Un passo per estendere le funzioni AI integrate a un pubblico più ampio.

Traduzione simultanea con Airpods

La funzione di traduzione simultanea per AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods 4 supporta ora anche italiano, giapponese, coreano e cinese mandarino in versione semplificata e tradizionale. L’Italiano, nonostante traduzione dal vivo non operi quando siano nell’Unione Europea, è rilevante perché consente a chi parla la nostra lingua di utilizzare funzione in altri paesi del mondo fuori dall’Ue.

Allenamenti personalizzati

Nell’app Fitness è possibile creare allenamenti personalizzati, scegliendo tipo di attività, calorie attive stimate, livello di sforzo, durata e orario. In passato le opzioni erano più rigide: ora c’è maggiore libertà nella pianificazione.

Apple Music

Nell’app Musica si può scorrere orizzontalmente la barra “In riproduzione” per passare al brano successivo o a quello precedente, senza aprire il player completo. Basta uno slide per andare da un brano all’altro.

Ritocchi all’interfaccia

iOS 26.1 affina il linguaggio visivo introdotto con iOS 26.

Nell’app Telefono, il tastierino numerico adotta il design Liquid Glass.

Nell’app Foto , la barra di scorrimento dei video e la navigazione mostrano sfondi “frosted” più leggibili; nel menu contestuale, Presentazione, Preferiti e Nascondi sono spostati in alto.

, la barra di scorrimento dei video e la navigazione mostrano sfondi “frosted” più leggibili; nel menu contestuale, Presentazione, Preferiti e Nascondi sono spostati in alto. In Safari , la barra delle schede inferiore è più ampia e bilanciata, anche con “Riduci trasparenza”.

, la barra delle schede inferiore è più ampia e bilanciata, anche con “Riduci trasparenza”. In Impostazioni le descrizioni testuali sono ora allineati a sinistra, così come i nomi delle cartelle nella Home.

Sicurezza

Nella sezione Privacy e sicurezza compare un nuovo interruttore per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza, una revisione del precedente sistema Rapid Security Responses ora integrato nel normale ciclo di update. Percorso: Impostazioni > Privacy e sicurezza.

Si prepara la compatibilità con altri smart watch

Dal codice emergono due direzioni interessanti: integrazione del Model Context Protocol (MCP) per abilitare forme di AI più “agentiche” su iPhone, iPad e Mac e i primi riferimenti a un futuro supporto per smartwatch di terze parti, che potrebbe ampliare le integrazioni oltre Apple Watch, cosa imposta dalle regole del’Unione Europea.

Altre novità minori di iOS 26.1

iOS 26.1 introduce anche una serie di altre piccole novità, molte di stampo grafico

Nell’app Calendario , i colori di sfondo degli eventi occupano ora l’intera larghezza per una migliore leggibilità.

, i colori di sfondo degli eventi occupano ora per una migliore leggibilità. Il Liquid Glass viene perfezionato: l’effetto di rifrazione attorno alle icone è più attenuato su sfondi scuri o con tinte intense.

viene perfezionato: l’effetto di rifrazione attorno alle icone è più su sfondi scuri o con tinte intense. Nella sezione Display, l’immagine di anteprima è aggiornata con un wallpaper in stile iOS 26; durante la scelta dello sfondo, le istruzioni come “Pinch to Crop” compaiono solo per pochi secondi e poi scompaiono.

Su iPadOS 26.1 la gestione dei Download in Safari passa dal menu a tendina a un popup centrale dedicato .

iPadOS 26.1

Tutte modifiche arrivano anche su iPad, con due aggiunte tipiche della piattaforma: torna Slide Over, che si affianca al multitasking a finestre e consente di richiamare un’unica app laterale tramite il pulsante verde di ridimensionamento. Inoltre si può regolare il guadagno dei microfoni esterni collegati all’iPad.

Quando arriva e com e scaricare iOS 16.1?

Chi desidera provare in anticipo le novità può scaricare iOS 26.1 in versione beta pubblica iscrivendosi gratuitamente al Programma Beta Apple. Una volta completata la registrazione e installato il profilo, l’aggiornamento comparirà nelle impostazioni del dispositivo, nella sezione Generali > Aggiornamento software.

Quando la versione definitiva sarà rilasciata, basterà attendere la normale notifica OTA e scaricare l’update come qualsiasi altro aggiornamento, sempre da Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

L’aggiornamento è compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 26. Chi desidera provarlo in anticipo può iscriversi al programma beta pubblico tramite il sito Apple; il rilascio definitivo è previsto tra fine ottobre e inizio novembre.