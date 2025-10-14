Apple TV Plus diventa Apple TV

Annunciando “F1:il Film” in arrivo in streaming il 12 dicembre, Apple annuncia il rebranding di Apple TV+, servizio per la distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti di intrattenimento che d’ora in poi sarà denominato semplicemente Apple TV.

La Casa di Cupertino scrive nel comunicato dove annuncia l’arrivo di “F1: The Movie” che “Apple TV+ è ora semplicemente Apple TV, con una nuova vibrante identità”.

Una nuova icona per Apple TV è apparsa anche nella beta 3 di iOS 26.1; sull’icona dell’app in questione appare la dicitura tv, con il testo una sfumatura colorata. La stessa denominazione appare anche nella sezione del sito della Mela dedicata ai comunicati del servizio di streaming (“Apple TV press”).

La scelta di usare il nome Apple TV al posto di Apple TV+ potrebbe creare confusione, e non è chiaro perché è stato scelto di eliminare il suffisso “+”, usato anche da altri servizi concorrenti (es. Disney+, Paramount+, ESPN+, Discovery+).

Troppe Apple TV in circolazione

Con il nome “Apple TV” l’azienda propone varie generazioni di media center (i dispositivi noti come Apple TV, Apple TV HD, Apple TV 4K) e il rebranding del servizio di streaming con questo nome potrebbe creare confusione.

Il cambio del nome di Apple TV+ in Apple TV è indicato anche nella chiusura finale del comunicato che annuncia l’arrivo di “F1:The Movie”: «Apple TV è disponibile nell’app Apple TV in oltre 100 Paesi e territori, su oltre 1 miliardo di schermi tra cui iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, smart TV delle marche più note come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, e su tv.apple.com/it”. […] “Per un periodo limitato, chi acquista e attiva un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple TV gratis per tre mesi».

Tutto su Apple TV+… o meglio Apple TV

