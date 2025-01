Sconto su Dreame X50 Ultra Complete, robot contorsionista che salta le soglie e si abbassa sotto i mobili - macitynet.it

Pubblicità

Se in casa avete una veranda, una vetrata, se avete stanze divise da un piccolo sbalzo come una soglia e non avete mai potuto usare un robot per la pulizia omogenea il vostro cruccio finisce qui grazie al lancio in Italia e al repentino sconto su Amazon del Dreame X50 Ultra Complete.

Quello di cui parliamo certo lo saprete perchè ne abbiamo parlato al debutto e poi al lancio in Italia: è un robot per la casa capace di sollevarsi e superare gli ostacoli per pulire ambienti contigui ma non esattamente sullo stesso livello. Il segreto è nella tecnologia ProLeap, una sorta di leva che spinge verso l’alto il robot e di spingerlo avanti.

Dreame X50 Ultra Complete, come accennato, è un aspira e lava capace di superare ostacoli come binari, gradini e soglie a doppio strato fino ad una altezza di 6 cm con gli accorgimenti e le regole geometriche che vi mostriamo nell’immagine qui sotto.

Ma il sollevamento non si limita al dispositivo. Anche i moci e e al sistema di pulizia rotante si sollevano.

Il robot è anche in grado non solo di sollevarsi ma anche di abbassarsi. La torretta che include il sistema di misurazione della distanza scende verso il basso rendendo Dreame X50 Ultra Complete capace di passare sotto i divani e i mobili più bassi e spostarsi anche sotto la maggior parte degli zoccoli delle cucine.

Tra le altre funzioni

una telecamera AI e una guida a LED per navigare gli angoli stretti e bui

i Dual Flex Arm: una spazzola laterale estensibile che si estende per arrivare fino ai battiscopa e risolvere il problema degli angoli.

una che si estende per arrivare fino ai battiscopa e risolvere il problema degli angoli. MopExtend RoboSwing un braccio estensibile che , raggiungendo spazi stretti fino a 4 cm al di fuori del corpo del robot e immergendosi in profondità negli angoli per catturare i detriti che altri aspirapolvere potrebbero non vedere

Spazzola antigroviglio HyperStream, in grado di raccogliere ciocche di capelli lunghi fino a 30 cm

Identificazione di 200 tipi di oggetti

riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura automatici

‘aspirazione Vormax fino a 20.000 Pa

controllo vocale

Lavaggio dei moci con acqua ad 80°

Non manca la rimozione dei batteri che elimina il 99% dei batteri dal mocio dopo l’autopulizia e l’asciugatura con aria calda, mentre una luce UV all’apertura del sacchetto della polvere riduce ulteriormente la presenza di batteri del 99,98%

X50 Ultra Complete avrebbe in prezzo consigliato al pubblico di 1499 euro ma oggi lo pagate 1399 euro in offerta lancio.