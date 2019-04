Obbligo o Verità, il gioco da party è su smartphone e tablet

Per giocare al più amato e temuto passatempo delle feste non servono più bottiglie: basta solo un iPhone, iPad o dispositivo Android e la nuova app Obbligo o Verità da scaricare gratis dai relativi negozi digitali.

Omonima di un’altra applicazione lanciata qualche anno fa l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero mettersi alla prova per capire se si conoscono davvero i propri amici, ma anche scoprire cosa pensano gli altri di noi spulciando talvolta anche domande piccanti per spianarsi la strada verso una nuova, possibile relazione amorosa.

Basta veramente poco per rendere una festa o una notte a casa di amici ancora più interessante. Per giocare bisogna essere almeno in tre e lasciare che l’app conduca la partita: ci si passa il telefono (o il tablet) in cui è installato il gioco e si sceglie se rispondere a una domanda o mettersi alla prova in un obbligo impegnativo.

Ci sono tre modalità di gioco disponibili che differiscono per il livello di difficoltà di prove e domande che si andranno ad affrontare e perciò più o meno adatte per bambini, teenager o veri spericolati.

L’app facilita la gestione della partita soprattutto in gruppi numerosi permettendo di impostare i nomi dei giocatori, e comprende centinaia di obblighi e verità originali, divertenti e impegnativi, che aumenteranno di numero tra un aggiornamento e l’altro.

Il gioco Obbligo o Verità è disponibile gratis con acquisti in-app sia per iPhone e iPad su App Store, che per dispositivi Android su Google Play Store.