Obbligo Pos, un Pos mobile a 29,00 euro e senza costi nascosti

Dal 30 giugno sono scattate nuove norme che prevedono multe per gli esercenti che non accettano pagamenti con carta. Le soluzione più semplice per chi ha bisogno di dotarsi di questo sistema di pagamento, sono i Pos mobili, dispositivi di facile uso, rapidi ed economici.

Tra le varie soluzioni disponibili, segnaliamo su Amazon il Lettore di carte SumUp Air che nel momento in cui scriviamo è offerto a 29,00 euro.

Sumup offre vari strumenti per semplifica le operazioni di pagamento e Air si distingue perché non richiede installazione (basta scarica l’app da qualsiasi smartphone per iniziare in pochi passaggi), è leggero e tascabile (è possibile portarlo ovunque: si connette via Bluetooth e può sfruttare i dati mobili o Wi-Fi del proprio telefono) e gli accrediti avvengono in 2-3 giorni lavorativi sul proprio conto, senza bisogno di aprire un conto dedicato.

Il lettore di Carte Air è indicato come Perfetto per farsi pagare in negozio, all’aria aperta o nelle consegne a domicilio. Il dispositivo permette di accettare tutte le carte, tutti i circuiti, tutti i metodi: Chip & Pin, contactless, Apple Pay e Google Pay.

Si inserisce l’importo, si connette il lettore e questo permette di accettare qualsiasi metodo (anche contactless); al termine della transazione si può stampare la ricevuta o condividerla tramite email o SMS con il proprio cliente.

L’app dedicata permette di seguire l’evoluzione delle vendite, creare e scaricare resoconti sull’attività, creare e gestire account per i dipendenti (anche tenere d’occhio le loro prestazioni di vendita), creare e personalizzare eventuali cataloghi di prodotti e altro ancora.

Non ci sono costi fissi e la commissione per transazione è dell’1,95% (quindi meno di 20 centesimi su 10 euro). È disponibile anche una versione con base di ricarica che permette di lasciare in carica il lettore quando non è in uso e mettere in bella mostra il lettore nella propria attività, facendo pagare i clienti in autonomia, rivolgendo semplicemente il dispositivo verso di loro. Una ricarica consente ad ogni modo di accettare fino a 500 transazioni.