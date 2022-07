Huawei annuncia HUAWEI MateBook D 16 e 16s, i laptop per studio e lavoro ibrido

Huawei ha lanciato due nuovi laptop all’evento di Berlino delle scorse ore. Si tratta dei MateBook D 16 e 16s, studiati appositamente per lo studio e per il lavoro, anche quello ibrido.

L’importanza dei due annunci risiede anche nel fatto che si tratta dei suoi primi laptop con processori Alder Lake di 12a generazione di Intel. Tra i due il posto d’eccezione, per caratteristiche tecniche, va al MateBook 16s con il suo display touch screen 2.560 x 1.680 3:2, anche se solo con frequenza di 60Hz. Huawei afferma che il display calibrato in fabbrica è accurato per il colore con una varianza Delta E inferiore a 1. Con questa ottimizzazione il MateBook 16s è rivolto ai fotografi e ai creativi, ma anche a chi debba farne un uso per ufficio.

Se si parla di grafica, HUAWEI MateBook 16s dispone della Intel Iris Xe Graphics in grado di fornire eccellenti capacità di elaborazione grafica. Ideale per graphic designer, foto e video editor, così come per i gamers, HUAWEI MateBook 16s sarà utile per svolgere attività grafiche in maniera facile e senza intoppi.

Il laptop offre, oltre alla risoluzione 2520 x 1680, gamma cromatica 100% sRGB, un rapporto di contrasto di 1500:1, 189 PPI e una luminosità da 300nits.

HUAWEI MateBook 16s è alimentato da un processore Intel Core H- Series i712700H di 12a generazione con 14 core e 20 thread e una frequenza turbo massima fino a 4,7G Hz. I nuclei di prestazione (P-cores) massimizzano la prestazione a thread singolo e i core ad alta efficienza energetica.

Ancora, propone una webcam 1080p con i nuovi miglioramenti hardware AI Camera di Huawei progettati per semplificare la vita a chi lavora da remoto. Queste caratteristiche possono creare uno sfondo alternativo per mascherare il caos domestico. Al momento del lancio, solo i servizi Zoom e Teams supporteranno queste funzionalità, ma in futuro sarà promessa una maggiore compatibilità.

Prezzi, disponibilità e promozioni

HUAWEI MateBook 16s nella versione con processore i7-12700H è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store a 1.699,00 euro con in regalo HUAWEI MateView che abbiamo recensito a questo indirizzo, che ha un valore commerciale di 699 euro. Clicca qui per acquistarlo.

HUAWEI MateBook D 16

Il secondo dei portatili è il MateBook D 16, un laptop leggero ad alte prestazioni con un ampio display da 16 pollici. Al suo interno il processore Intel Core Serie H di 12a generazione.

Quanto allo schermo, l’unità display FullView da 16 pollici ha un rapporto schermo-corpo del 90% e un aspect ratio 16:10. E’ alimentato dal processore Intel Core H-Series i7-12700H di 12a generazione, con un TDP fino a 40W, RAM a doppio canale e un’unità a stato solido.

Creato per l’ufficio, HUAWEI MateBook D 16 ha una corsa dei tasti di 1,5 mm e un design soft landing – ispirato alle sonde spaziali – per facilitare la digitazione. Inoltre, per rendere più confortevole il lavoro ibrido offre la soluzione Smart Conference con AI Sound e AI Camera, grazie alla camera da 1080P AI Camera.

Durante una videochiamata, la FollowCam dell’AI Camera regola lo schermo in tempo reale per mantenere l’interlocutore al centro dell’inquadratura, e non manca neppure lo sfondo virtuale che permette di mantenere privacy e concentrazione.

HUAWEI MateBook D 16 è dotato di una configurazione quadrupla di microfoni posizionati lungo i bordi che supporta la ricezione del suono da fonti distanti fino a cinque metri dal dispositivo.

Prezzi, disponibilità e promozioni

HUAWEI MateBook D 16 nella versione con processore i7-12700H (16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 1.299,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

HUAWEI MateBook D 16 nella versione con processore i5-12450H (16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 999,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno. Clicca qui per acquistarlo.

Con l’acquisto di HUAWEI MateBook D 16 si può ottenere in regalo un:

– HUAWEI MatePad 11 (Wi-Fi 6GB+64GB) per gli appassionati di design;

– HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Mouse Swift e HUAWEI Display 23.8’’ per chi non può più rinunciare allo smartworking;

– HUAWEI MateView GT 27’’, per i gamer più esigenti.

Lo store Amazon di Huawei è raggiungibile direttamente a questo indirizzo.