Oberwerth protegge le fotocamere Leica con AirTag

Ai tempi del lancio degli AirTag, i localizzatori creati da Apple per ritrovare gli oggetti smarriti (mazzi di chiavi, zaini, ombrelli e altro) c’era stato chi, in modo molto artigianale, aveva incollato una AirTag sul ponte della sua reflex, per essere sicuro di ritrovarla anche in caso di smarrimento o, entro certi limiti, di furto (anche se Apple ha più volte spiegato che le AirTag non sono degli antifurto).

Adesso, grazie alla tedesca Oberwerth, è arrivata una soluzione più elegante dedicata alle macchine fotografiche della casa tedesca Leica, famosa per produrre la serie di apparecchi a telemetro più importanti per la storia della fotografia.

Siamo stati al quartier generale di Wetzlar, in Germania poche settimane fa, come abbiamo raccontato in un lungo reportage di cui potete leggere qui la prima parte e qui la seconda e nel tempo abbiamo provato i vari apparecchi della casa tedesca, inclusa l’ultima, notevolissima M11, che ripropone il telemetro con dimensioni paragonabili al classico degli anni Cinquanta-Sessanta, ma con dietro una tecnologia molto più moderna, basata su sensori con innovazioni prese dal campo della telefonia mobile. Tuttavia, non era ancora stata presentata dall’azienda Oberwerth un accessorio molto interessante.

Proteggere la M11

La custodia in pelle di Oberwerth, azienda tedesca specializzata in borse in pelle e custodie di lusso per macchine fotografiche come la M11, ha infatti annunciato una novità nel suo catalogo: la custodia con AirTag integrata.

La AirTag è “nascosta” e viene tenuta in posizione da una tasca segreta ricavata nello spessore della cover in pelle della macchina fotografica. In questo modo mantiene la sua funzionalità (il Bluetooth non risente delle interferenze della pelle), non deve essere “incollata” o agganciata con un fermo come quelli usati per i portachiavi, ed è una soluzione più elegante per avere sempre sotto controllo la posizione della propria M11.

Il “TagCase” (la custodia con localizzatore-tag) è disponibile in differenti varianti ed è una soluzione più interessante che non tenere una AirTag semplicemente nella borsa della macchina fotografica, perché l’apparecchio potrebbe essere dimenticato o smarrito al di fuori della borsa, oppure rubato e in questo caso le probabilità che l’AirTag non venga trovato rapidamente aumentano perché pochi ladri si metterebbero a cercarlo “dentro” la macchina fotografica.

Pelletteria d’eccellenza

Le TagCase sono realizzate a mano da Oberwerth in cuoio e pelle pregiata, abbinata alla borsa M11 Louis. Inoltre, esiste un piccolo contingente di varianti di lusso, realizzate con pelli molto speciali. Tra queste, la bellissima pelle di struzzo in vari colori e il particolarmente raro Shell Cordovan.

“Abbiamo persino richiesto un brevetto per questa soluzione”, spiegano da Oberwerth. La lavorazione dell’azienda è di tipo artigianale e segue tecniche di produzione molto complesse: “Come di consueto, le TagCases e le Half Cases di Oberwerth sono realizzate a mano e rinforzate internamente con alluminio. Nella piastra inferiore è stato inserito uno sportello per mantenere libere tutte le connessioni e la protezione del display protegge l’ampio display e i comandi durante il trasporto. In questo modo, la vostra Leica M11 è protetta al massimo con la massima operatività”.

Come è facile immaginare, il vero problema è il prezzo: la cover premium Tagcase per M11 viene 349 euro, la versione Straussenleder ben 499 euro, la Signature 349 euro e la versione half-case, mezza cover, viene 299 euro.