LG, a gennaio i monitor gaming Ultragear con pannello OLED 240Hz

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, LG Electronics ha fatto sapere che presenterà la sua ultima linea di monitor gaming OLED UltraGear: i modelli 27GR95QE e 45GR95QE.

Dotati del primo pannello OLED da 240 Hz al mondo, prodotto in esclusiva da LG, i nuovi modelli da 27 e 45 pollici vantano un tempo di risposta da record, inferiore a 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG), e promettono qualità superiore delle immagini, colori, e contrasto.

Un monitor da 27″ per il gaming

Il monitor LG UltraGear OLED Gaming (modello 27GR95QE) è indicato come ideale per il mondo del gaming; vanta un display OLED con risoluzione QHD (2.560 x 1.440), una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG). Copre inoltre il 98,5% della gamma di colori DCI-P3 e lo schermo Anti-glare & Low Reflection (AGLR) facilita la visualizzazione delle immagini sullo schermo, indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale.

Non manca il supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR), della compatibilità con NVIDIA G-SYNC, di FreeSync Premium e di VESA Adaptive Sync; supporta inoltre le specifiche HDMI 2.1 e la connettività DisplayPort 1.4, e incorpora un jack per cuffie a 4 poli che consente di sfruttare l’audio spaziale di DTS Headphone:X. Il telecomando in dotazione oconsente la gestione del display con a comodità dei comandi rapidi programmabili. Il prezzo non è stato ufficialmente indicato ma negli USA si parla di 1000$.

Display OLED curvo da 45 pollici per il gaming

Il modello 45GR95QE è il primo monitor OLED curvo da 45 pollici di LG per il gaming, con uno schermo in formato 21:9 e risoluzione WQHD (3.440 x 1.440). È anche il primo display da 45 pollici con curvatura 800R: un nuovo fattore di forma che promette “immersione totale nei giochi”. Il pannello OLED opaco Anti-glare & Low Reflection del monitor curvo UltraGear, certificato come prodotto a bassa emissione di luce blu, è indicato come meno dannoso per gli occhi rispetto a un pannello LED convenzionale.

Il pannello OLED curvo del 45GR95QE offre un rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e una copertura del 98,5% del DCI-P3, promettendo “colori brillanti” e “neri profondi”. Come il modello da 27 pollici, quello da 45 pollici ha un tempo di risposta inferiore a 0,03 ms GTG e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Anche per questo modello il prezzo non è stato indicato ma negli USA si parla di 1700$.