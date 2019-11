Occhiali Huawei disponibili a 399 euro, altoparlanti e assistente incorporati

HUAWEI rilascia i suoi occhiali smart, realizzati in collaborazione con Gentle Monster, brand noto nel settore degli occhiali di lusso, che prendono il come di HUAWEI X Gentle Monster Eyewear. Da oggi sono disponibili in Italia su Amazon al prezzo di 399 euro.

Si tratta di un dispositivo alla moda, ma che naturalmente propone elementi smart e tecnologicamente avanzati, grazie ai quali comunicare anche senza dover utilizzare lo smartphone.

Sono disponibili in due versioni in Italia, entrambe fatte di una struttura leggera e resistente, con materiali esclusivi che hanno consentito di posizionare i componenti hi-tech nelle due sottili aste. In pratica, in soli 0,45 mm di spessore nella loro parte più stretta, è presente il Bluetooth integrato, che permette di rispondere ad una chiamata e terminare la conversazione, riprodurre o mettere in pausa, così come di ascoltare musica e attivare lo Smart Voice Assistant con un semplice doppio tocco.

Gli occhiali integrano doppi altoparlanti, appositamente studiati per direzionare il suono direttamente verso il canale auricolare, così da limitare la dispersione sonora. Ancora, HUAWEI X Gentle Monster Eyewear dispone di doppi microfoni installati sulle astine, cempre con tecnologia di riduzione del rumore del fascio lineare, per offrire telefonate chiare e cristalline.

Particolare e innovativa la custodia in pelle, che integra una batteria da 2.200 mAh, e consente di ricaricare gli occhiali grazie alla tecnologia wireless: è sufficiente posizionarli all’interno della custodia per attivare il caricamento automatico. Con una sola ricarica è possibile fruire di oltre 2 ore e mezza di autonomia.

Gli occhiali godono di una certificazione IP67, che offre dunque protezione da acqua e polvere, redendoli così adatti per praticare sport anche in caso di pioggia.

HUAWEI X Gentle Monster Eyewear sono disponibili in Italia in due modelli da sole con montatura differente, per adattarsi a diversi tipi di fisionomia, al prezzo consigliato di 399 euro. Sono acquistabili da oggi anche su Amazon, direttamente a questo indirizzo.