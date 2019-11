Netflix spiega perché la sua app non funzionerà più su TV e set top box datati

Netflix ha recentemente annunciato che il servizio smetterà di funzionare di funzionare su vecchi lettori Roku e vecchie smart TV Samsung, sulle quali apparirà un breve messaggio di errore che informerà gli utenti del fatto che “Netflix non sarà più supportato su un piccolo numero di dispositivi più vecchi a causa di limitazioni tecniche”. Ora, la società ha offerto maggiori dettagli sul motivo per cui sta terminando il supporto per questi dispositivi già a partire dal mese prossimo.

Parlando ai microfoni di Gizmodo , un portavoce di Netflix ha affermato che il problema è relativo al fatto che questi dispositivi meno recenti eseguono Windows Media DRM, un servizio di gestione dei diritti digitali che è stato sostituito da Microsoft PlayReady. Netflix utilizza PlayReady dal 2010, poiché è più facile ottenere contenuti da studi cinematografici e altri fornitori sfruttando questo formato. Dal 2 dicembre, pertanto, i dispositivi meno recenti che non saranno in grado di eseguire l’upgrade a PlayReady saranno bloccati.

I dispositivi interessati sono tanti, tra i quali Roku SD (N1050), Roku HD-XR (N1101), Roku HD (N1100, 2000C) e Roku XD (2050X, 2050N, 2100X, 2100N), oltre ad alcuni modelli di Samsung Smart TV del 2010 e 2011, oltre ad alcune Smart TV Vizio con VIZIO Internet Apps. La maggior parte di questi dispositivi compie circa un decennio, ed quindi inevitabile che il supporto software volga al termine.

Da notare, che i possessori di questi dispositivi hanno già dovuto dire addio ad altri servizi e piattaforme. In particolare, lo scorso anno, Hulu ha annunciato che avrebbe posto fine al supporto per le Smart TV VIZIO con le app Internet VIZIO e per i modelli di set top box Roku più datati.

I dispositivi Roku meno recenti possono ancora accedere ai video dalla libreria streaming di Hulu, ma non possono accedere a funzionalità come componenti aggiuntivi premium o canali TV in diretta. A breve, diranno addio anche a Netflix.