Il CEO di Huawei ama Apple e viaggia con iPad

Un uomo apre la sua borsa all’aeroporto, in fila per i controlli di sicurezza, e tra gli oggetti che sottopone ai controlli c’è un iPad. L’immagine sembra uno scatto qualunque, un ritratto che non racconta niente di speciale. Ma tutto cambia quando a quel volto si dà un nome e quel nome è quello di Ren Zhengfei, il CEO di Huawei.

La pubblicazione cinese Weibo ha reso noto lo scatto e dato un volto a quel nome e da quel momento l’immagine ha rimbalzato nella rete. Huawei non ha rilasciato commenti su questa fotografia, ma Ren Zhengfei si è lasciato andare pubblicamente ad apprezzamenti nei confronti di Apple e, dunque, non sarebbe una sorpresa se l’iPad fosse proprio di sua proprietà.

Ren Zhengfei ha già ammesso in passato il suo amore per Apple, condiviso dai suoi figli. La figlia di Ren Zhengfei, quando venne arrestata in Canada, aveva con sé un iPhone 7, iPad Pro e un MacBook Air.

A maggio, ai media cinesi, Ren Zhengfei ha dichiarato la preferenza dei suoi figli per i prodotti Apple: “Significa che non amano Huawei? Ovviamente no. I prodotti Huawei sono in definitiva prodotti di base. Le persone li usano se a loro piacciono” e ha aggiunto che “iPhone ha un buon ecosistema e quando la mia famiglia è all’estero, compro ancora per loro degli iPhone”.

Solo pochi mesi fa, nel luglio 2019, il CEO di Huawei ha lodato Apple in un’intervista a Bloomberg evidenziando il ruolo-guida dell’azienda di Cupertino, un modello da seguire per la salvaguardia della privacy degli utenti.

Nella primavera 2019, Zhengfei aveva inoltre criticato il boicottaggio contro Apple attivato in Cina per protesta contro i banstatunitensi, spiegando che si trattava di rappresaglie “inutili”, arrivando al punto di dire che – se necessario – sarebbe stato il primo a difendere la Casa di Cupertino. “Apple è mio maestro ed è alla guida. Come studente, perché dovrei oppormi al mio maestro? Non lo farei mai».

