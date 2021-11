Oclean sconta spazzolini, sterilizzatori e idropulsore per la salute orale

Quando si parla di igiene dentale Ocean è uno dei brand più attivi attualmente nel settore, e anche per le offerte dell’11 novembre è tra i primi ad attivarsi. Al momento tante le offerte su tutto il catalogo, con uno sconto di 5 dollari direttamente nel carrello per tutti gli ordini se si diventa membri della community Oclean. Le offerte che oggi vi proponiamo sono su idropulsore dentale Oclean W10, Oclean X Pro, Oclean X e Oclean S1.

Oclean X

Il primo dei prodotti in offerta è Oclean X, spazzolino con touch Screen LCD a color, 40.000 giri al minuto e setole 3D, per un’alta personalizzazione della spazzolatura, con 32 livelli di intensità, 4 modalità, e 20 piani preimpostati. Ha un sensore integrato per il rilevamento di 8 zone cieche, e con 2 ore di ricarica vi consente fino a 30 giorni in standby.

Solitamente costa quasi 90 dollari, al momento in sconto a 49,99 dollari, lo pagherete però 44,99 dollari diventando subito membri Oclean. Clicca qui per acquistarlo.

Oclean W10

L’idropulsore dentale W10 si presenta come esteticamente moderno, anche se il valore aggiunto sono le funzionalità. Ne presenta cinque differenti, con una esclusiva modalità che si prende cura delle gengive in modo ancor più delicato per chi è più sensibile. Non solo, offre anche una funzione che controlla il volume dell’acqua residuo, oltre ad essere dotato di 4 diversi ugelli, per soddisfare le diverse esigenze di pulizia.

Si tratta di un accessorio ideale per completare la pulizia orale, e che può essere anche un regalo perfetto per amici e parenti. Utile per rimuovere residuo di cibo incastrati tra i denti, che difficilmente vanno via con lo spazzolino tradizionali. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare l’intensità del flusso, è adatto anche per le gengive più sensibili, permettendo una pulizia delicata delle sacche parodontali.

L’idropulsore W10 costa 59,99 dollari, ma grazie ad una promozione speciale riuscirete ad ottenerlo ad un prezzo speciale. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo a 54,99 dollari, con il codice sconto OC11.

Oclean S1

Ocean S1 è il perfetto compagno per chiunque abbia spazzolini elettrici. E’, infatti, un pratico alloggiamento per disinfettare e sterilizzare lo spazzolino da denti, così da iniziare l’igiene orale ancor prima di utilizzare lo spazzolino. Può contenere fin 5 spazzolini da denti e per la sterilizzazione utilizza lampade UVC-LED: per sterilizzare la superficie dello spazzolino, ma anche la testina.

Lo sterilizzazione funzione in modo automatico, ossia per 2 minuti ogni 6 ore, ma anche un interruttore integrato, così da risultare sicuro e a risparmio energetico. é possibile rimuoverlo dal muro in qualsiasi momento e non occorre effettuare alcun opera muraria per la sua installazione.

Solitamente costa 29,99 dollari, ma potete acquistarlo a 24,99 dollari utilizzando il codice sconto OC11. Clicca qui per acquistarlo.

Ocean X Pro

Dulcis in fundo, Ocean X Pro, lo spazzolino elettrico top della gamma, con uno schermo tattile LCD a colori, in grado di offrire 42.000 giri/min, setole Dupont progettate in 3D

e ben tre modalità di pulizia. Ancora, offre 32 diverse intensità regolabili, possibilità di personalizzazione tramite app, dalla quale poter controllare anche il piano di spazzolatura.

Naturalmente, non manca il rilevamento delle zone cieche, oltre ad avere ricarica magnetica con supporto per il montaggio, in grado di assicurare con 2 ore di ricarica fino

a 30 giorni in standby.

Solitamente costa 99,99 dollari, ma al momento con il codice sconto OC11 lo si pagherà appena 59,99 dollari.