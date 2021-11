Wiko Y52 è l’Android essenziale, anche nel prezzo

La parola d’ordine o il motto di Wiko Y52 è facilità di utilizzo: si tratta di un terminale Android Go Edition, quindi funzionante con una versione semplificata del sistema operativo Google che richiede specifiche tecniche inferiori, pensato per gli utenti che necessitano di uno smartphone essenziale, anche nel prezzo che è di solamente 79,99 euro.

Per contenere peso e ingombri mette a disposizione uno schermo da 5 pollici con risoluzione di 480 x 854 pixel: anche le altre specifiche risultano molto distanti dai terminali di fascia media e alta in circolazione. Invece dei chip Qualcomm e MediaTek funziona con processore Unisoc SC9832E 1.4GHz quad core che raggiunge la frequenza di 1,4GHz abbinato a solamente 1GB di memoria RAM, anche questo possibile grazie ad Android 11 Go Edition. Lo spazio di archiviazione di serie è di solamente 16GB ma può essere espanso tramite schedine micro SD fino a 64GB.

Naturalmente Wiko Y52 non è un terminale 5G ma si connette alle reti cellulari 4G diffusissime ovunque nel mondo. Il costruttore assicura che la batteria da 2020mAh gestita dalle funzioni AI Power per ottimizzare risparmio energetico e consumi, permettono al terminale di raggiungere un intero giorno di autonomia senza preoccupazioni, mentre in stand-by la carica dura fino a 11 giorni.

Anche il comparto fotografico è essenziale con la fotocamera frontale solo con risoluzione VGA, mentre quella principale posteriore è da 5 megapixel. Anche Wiko punta a ridurre il più possibile l’impatto ambientale dei suoi dispositivi: oltre alla confezione di vendita 100% riciclabile, già introdotta dal costruttore, in Wiko Y52 viene eliminato lo spinotto standard dalla dotazione di serie. Nella scatola sono inclusi gli auricolari, la batteria rimovibile e un cavo micro USB per la ricarica tramite qualsiasi alimentatore USB che la maggior parte degli utenti già possiedono e riutilizzano.

Wiko Y52: prezzo e disponibilità

Y52 di Wiko sarà disponibile nei prossimi giorni nelle principali catene di elettronica di consumo al prezzo suggerito al pubblico di 79,99 € nei colori Deep Blue e Grey.

A settembre Wiko ha presentato View5 e View5: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.