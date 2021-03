Oclean X Pro Elite, lo spazzolino sonico smart con ricarica veloce Qi 2.0 è una vera bomba

La pulizia della bocca passa certamente per lo spazzolino da denti. Nell’era dei dispositivi smart non possono gli spazzolini che si connette allo smartphone. Oclean è uno dei nomi più interessanti del mercato e presenta questa volta il suo nuovo prodotto di punta Oclean X Pro Elite, che si abbina allo smartphone tramite bluetooth.

Le specifiche tecniche possono rivaleggiare con quelle di nomi più blasonati, come per esempio i prodotti Sonicare di Philips. Grazie all’app Oclean, è possibile associare più dispositivi, tramite i quali visualizzare le statistiche di spazzolamento giornaliere, settimanali o mensili, così da potersi prendere cura della salute orale propria, e della propria famiglia.

Oclean X Pro Elite presenta un touch screen LCD a colori, e incorpora sensori interni, tra cui il giroscopio. Grazie alla possibilità di connettere lo smartphone, questo spazzolino risolve i problemi in cui incorrono molti gli altri spazzolini elettrici, che non riescono a “raccontare” i risultati della spazzolatura.

In questo modo, invece, abbinando lo spazzolino allo smartphone, sarà possibile monitorare lo stato di pulizia in tempo reale.

Oclean X Pro Elite ha un giroscopio a 6 assi incorporato, un sensore per monitorare e rilevare in tempo reale i cambiamenti dei movimenti di spazzolatura. Attraverso questi sensori, l’app determinerà la posizione e la forza della spazzolatura e mostrerà i risultati suddivisi visivamente in un “modello dentale a 8 zone” sullo schermo integrato. Così facendo, l’utente potrà immediatamente avvedersi delle zone che non sono state pulite correttamente.

Al suo interno, lo spazzolino si fregia di un motore Brushless da 42000 giri/min, in grado da fornire 32 livelli di intensità tra cui scegliere.

Oclean X Pro Elite ha un rivestimento nano idrofobico, che riduce le macchie e previene batteri e muffe ed è certificato con il livello di impermeabilità IPX7. Inoltre, il sistema di vibrazione è basato su due serie di elettrodi composti da bobine e il motore di vibrazione situato tra le due serie di elettrodi.

Questo sistema riduce l’attrito, tanto da ridurre al minimo la vibrazione del corpo, con conseguente abbattimento del rumore.

Si tratta inoltre del primo spazzolino elettrico al mondo compatibile con Qi a ricarica rapida 2.0, dove bastano 3,5 ore di ricarica wireless per una carica completa, che assicura oltre un mese di utilizzo.

Oclean X Pro Elite si acquista a questo indirizzo, al prezzo di 50 euro.