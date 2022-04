Apple brevetta Magic Keyboard con vano per Apple Pencil

Apple ha progettato una nuova Magic Keyboard per iPad che migliora l’uso e il trasporto della Apple Pencil. Come si evince dai documenti depositati presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, questo rinnovato accessorio include un inserto per il pennino che ne facilita il trasporto e al contempo ne ricarica la batteria, e una nuova modalità per prendere gli appunti.

I disegni progettuali, che alleghiamo nell’articolo, sono piuttosto esplicativi. In una delle immagini è infatti possibile vedere l’accessorio lateralmente che mette bene in evidenza il punto di ingresso e di uscita di Apple Pencil, che finirebbe sostanzialmente all’interno della cerniera della tastiera.

In questo modo è possibile mantenerla al suo interno anche mentre si utilizza il resto delle sue parti, compreso il trackpad, la tastiera e il supporto sul quale è possibile agganciare magneticamente il tablet e sollevarlo dal piano di appoggio, in modo da trasformare il tutto in una sorta di postazione di lavoro analoga a quella offerta da un computer portatile.

In un’altra immagine invece il brevetto descrive il funzionamento della modalità appunti, che si attiverebbe automaticamente nel momento in cui si ripiega la Magic Keyboard in una certa maniera e si estrae poi la Apple Pencil dal suo vano. In questa particolare condizione praticamente il sistema sarebbe autorizzato ad avviare automaticamente un’app per prendere appunti o per disegnare, presumibilmente pre-selezionata dall’utente, in modo da velocizzare l’accesso alle proprie app preferite a studenti, giornalisti e artisti che studiano e lavorano con iPad.

Il brevetto in questione è il numero 11.307.615 ed è il secondo di Apple che descrive questa invenzione. E’ perciò probabile che l’azienda sia a buon punto nella fase di progettazione e, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, potrebbe essere realmente intenzionata a trasformarlo in un prodotto di consumo da introdurre sul mercato nel prossimo futuro.

Ricordiamo che lo scorso anno Apple ha brevettato anche una nuova Apple Pencil costruita appositamente per scrivere e disegnare, e questo potrebbe essere l’accessorio che completerebbe il progetto.