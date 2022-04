Astropad trasforma iPad in tavoletta grafica per Windows

Astropad Studio ora funziona anche su Windows. Sono passati diversi anni da quando la società omonima ha lanciato questa applicazione che consente di trasformare iPad in una tavoletta grafica per Mac e oggi, con il nuovo aggiornamento numero 5.0.0.31, l’app è in grado di funzionare anche coi computer che funzionano con il sistema operativo di Microsoft.

Questo consentirà di espandere enormemente il pubblico che potrà far uso di questo potente strumento, che già oggi solo su Mac viene usato da milioni di professionisti creativi e da alcuni dei migliori studi di animazione, primo tra tutti quelli di Pixar. La beta pubblica della versione di Astropad Studio rilasciata ora, che consentiva di provare l’app col supporto per Windows era stata rilasciata l’anno scorso ed è stata scaricata più di 70.000 volte, ma trattandosi di una versione di prova pre-lancio era ovviamente instabile e non certo priva di bug e problemi.

Quella rilasciata oggi invece è la versione stabile dell’app e può essere scaricata da chiunque intenda trasformare il tablet di Apple in una tavoletta grafica per scrivere e disegnare anche con le app che girano su Windows, inclusi i software di fotoritocco come Photoshop e Lightroom.

Scaricata l’app Astropad Studio sul PC Windows e sul tablet, è sufficiente collegare i due dispositivi tramite USB oppure anche senza fili sfruttando la rete Wi-Fi e beneficiando di una bassa latenza a 60 fps: ciò è reso possibile grazie alla tecnologia video di Astropad chiamata LIQUID che è in grado di ridurre la latenza fino a quattro volte rispetto alla tecnologia AirPlay di Apple.

Astropad Studio supporta anche la tastiera su schermo e quelle Bluetooth, consentendo così di controllare le sue funzioni anche attraverso queste periferiche esterne, ed offre quello che l’azienda chiama “una personalizzazione completa dello spazio di lavoro” attraverso funzionalità come le gesture per cambiare rapidamente gli strumenti, le curve di pressione personalizzate e le scorciatoie illimitate per le app.

Astropad Studio, lo ricordiamo, si può provare gratuitamente per 30 giorni, poi è necessario acquistare l’abbonamento a 12 dollari al mese oppure a 80 dollari l’anno.