Offerta lampo BlitzWolf BW-TH13, dockingstation 18-in-1 a 90,98 €

Le porte sul computer non bastano mai, specie se avete un portatile con una o due USB-C; in tal caso fareste bene a comprare un hub, e se volete quello definitivo allora puntate al BlitzWolf BW-TH13, che al momento è pure proposto in sconto.

Diciamo subito che non è assolutamente tra i più tascabili che trovate in commercio: gli ingombri sono pressappoco di 12 x 6 x 6 centimetri, quindi non è una soluzione da viaggio ma piuttosto da scrivania e da ufficio. Ma se avete sia lo spazio che la possibilità, con questo accessorio non avete bisogno di nient’altro.

Funziona sia coi computer Windows, sia coi Mac, e passando per una sola porta USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0 e funzionalità passthrough fino a 100 Watt, aggiunge altri 17 ingressi a disposizione dell’utente.

Nello specifico ci sono due porte USB-A 2.0 a 480 Mbps per collegare (ad esempio) tastiere e mouse esterni; tre porte USB-A 3.0 a 5 Gbps per dischi, chiavette e memorie esterne; uno slot SSD m.2 SATA 3.0 NGFF per aggiungere fino a 2 TB di spazio con trasferimento dati a 5 Gbps; tre porte HDMI, tutte con supporto alla risoluzione massima 4K a 30 Hz, tranne la numero 1 che può viaggiare fino a 60 Hz; una DisplayPort in 4K a 30 Hz; una presa Ethernet RJ45 a 1.000 Mbps.

C’è poi un ingresso audio di tipo jack da 3,5 millimetri per cuffie e casse esterne; una USB-C dati fino a 5 Gbps; altre due USB-C e gli slot per schede microSD e SD.

