Fino a mezzanotte la magnetica Belkin in sconto a 27,99 € (invece che 39,99€)

Se volete una power bank magnetica compatibile con Magsafe ma che all’occorrenza può essere anche un caricabatterie tradizionale, non aspettate e comprate in sconto a 27,99 € questo accessorio di Belkin.

Parliamo di una batteria di qualtà, garantita dal brand americano, capace di fornire 2.500 mAh sufficenti per ricaricare praticamente tutta la batteria interna di un iPhone 13, iPhone 14 o iPhone 14 Plus. Avendo una piastra wireless può essere usata facilmente e senza fili; il magnete la tiene in posizione senza inutili ingombri e qualche contorsione magari per scattare una fotp semplicemente applicandola al dorso di iPhone. In alternativa potete usare la batteria in maniera tradizionale per ricaricare l’iPhone o un qualunque altro telefono con un cavo.

È bene precisare che non mette a disposizione la potenza massima del caricatore MagSafe di Apple perché anziché 15 Watt è in grado di da solo fino a 7,5 Watt ma in compenso permette la ricarica passante, quindi consente di ricaricare la power bank mentre si ricarica il telefono.

La batteria di Belkin costerebbe una quarantina di euro, ma grazie ad un’offerta Amazon la comprate a solo 27,99 €. Lo sconto dovrebbe terminate a mezzanotte di oggi