Sorriso perfetto, prezzo incredibile per Oral-B D100 a soli 16 euro

Se volete l’efficacia di una pulizia professionale senza spendere troppo, Oral-B D100 è lo spazzolino elettrico ricaricabile con tecnologia 2D Vitality, che potrebbe fare al caso vostro. Anche perché si trova in questo momento in super offerta a soli 16 €. Clicca qui per acquistarlo.

Dotato di una testina rotante che compie fino a 7.600 movimenti al minuto, questo spazzolino rimuove promette di rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, offrendo una pulizia profonda ogni giorno.

Grazie al timer intelligente integrato, aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti, contribuendo a migliorare la salute della bocca fin da subito.

Il design ergonomico e antiscivolo garantisce una presa comoda e sicura, anche con le mani bagnate. Completamente impermeabile, può essere utilizzato senza problemi anche sotto la doccia o nella vasca da bagno. La batteria ricaricabile offre fino a 7 giorni di autonomia con un uso regolare (stimato sulla base dei 2 minuti per 2 volte al giorno), mentre il caricatore induttivo incluso rende la ricarica semplice e sicura.

Lo spazzolino è compatibile con diverse testine Oral-B, incluse EB50, EB18 ed EB60, a seconda del colore scelto (nero, rosa o blu), per adattarsi alle tue esigenze personali di igiene orale.

Certificato CE e 3C, costruito in materiali di qualità (ABS + gomma), l’Oral-B D100 è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile, efficace e accessibile.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo al prezzo scontato. Sono disponibili, per qualche euro in più, sempre sulla stessa pagina, anche le versioni con due testine, così da averne subito una di ricambio disponibile.