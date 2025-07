Una doppia fotocamera per iPad Pro M5

Il lancio dell’iPad Pro M5 è atteso per la fine del 2025. Secondo quel che sappiamo fino ad oggi, non è lecito attendersi novità rivoluzionarie. Apple infatti continuerà a puntare sulla potenza del chip M5 e su miglioramenti incrementali in termini di prestazioni, ma qualche affinamento ci sarà, come ad esempio l’introduzione di due fotocamere frontali, una sul lato orizzontale e una sul lato verticale.

Le due fotocamere per migliorare l’esperienza utente

La voce, lanciata da Mark Gurman, se si traducesse in qualcosa di concreto, andrebbe a risolvere una delle criticità emerse con lo spostamento della fotocamera FaceTime sulla parte orizzontale della cornice. Questo cambiamento che sta via via interessando anche gli altri iPad (come gli iPad Air M3) migliora l’esperienza nelle videochiamate e nell’uso in modalità orizzontale, ma crea difficoltà a coloro che utilizzano l’iPad principalmente in modalità verticale, per esempio per scattare selfie o fare videochiamate in posizione ritratto.

La seconda fotocamera frontale sul lato verticale del dispositivo, permetterà agli utenti di utilizzare l’iPad in modo ottimale in entrambe le posizioni, senza compromettere l’esperienza di utilizzo.

Un design invariato

Come accennato in apertura, oltre a questa piccola modifica, non sono emerse indicazioni di cambiamenti significativi nel design dell’iPad Pro M5. Si parla di un dispositivo che manterrà un’estetica simile a quella dei modelli precedenti, con cornici sottili e un display che continuerà a utilizzare gli schermi OLED, senza evoluzioni radicali. Le dimensioni, la forma e il peso del dispositivo dovrebbero essere identici.

Il chip M5, come ci si aspetta, porterà comunque prestazioni superiori, ma senza radicali avanzamenti. Potremmo vedere un miglioramento della gestione grafica e delle prestazioni del Neural Engine, oltre che chiaramente nelle funzioni di intelligenza artificiale.

Data di lancio di iPad M5

Secondo i rumor, l’iPad Pro M5 dovrebbe essere lanciato verso la fine del 2025, con la produzione che dovrebbe iniziare in queste settimane. La data la si potrebbe dedurre dai cicli di aggiornamento della gamma, rinnovata ogni 18 mesi. La versione con processore M4 è stata introdotta nel maggio del 2024.