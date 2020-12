Offerta: sei mesi di Infinity a metà prezzo, solo 19,99 euro,

Se siete interessati al cinema oppure conoscete qualcuno che lo è, andate su Amazon dove è in vendita a metà prezzo l’abbonamento ad Infinity per sei mesi: 19,99 euro.

La promozione permette di avere ad un prezzo molto favorevole (circa 3 euro al mese) l’accesso a tutta la sterminata libreria in streaming di film, serie e programmi TV del canale on demand. Si tratta di uno degli ormai diversi canali streaming con contenuti premium; si distingue però da altri, come ad esempio Chili, per mettere a disposizione film gratuiti e compresi nel prezzo dell’abbonamento accanto ad altri che sono invece a noleggio; da questo punto di vista Infinity assomiglia a Amazon Prime. Una delle peculiarità di Infinity è l’offerta di contenuti 4K inclusi nel prezzo e nel fine settimana, la proposta di un film che successivamente sarà a pagamento (e che altri canali danno a pagamento) compreso nel prezzo del canone mensile.

Infinity ha una sua applicazione sulla stragrande maggioranza delle smart TV; è anche dentro a Fire TV. È possibile vedere i suoi programmi su computer, smartphone o tablet. Il costo mensile è di 7,99 euro; il piano semestrale costa 39,99 euro. Grazie ad Amazon lo potete comprare a 19,99 euro. Riceverete un codice che vi servirà a riscattare il periodo di visione senza inserire numeri di carte di credito. Ovviamente è anche possibile fare un regalo; alla fine del periodo di sei mesi si può decidere se comprare un altro codice o cessare l’abbonamento.

Click qui per comprare