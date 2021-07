Zoom acquista Five9 per 14,7 miliardi di dollari per espandersi nel cloud

La piattaforma di videoconferenza Zoom sta acquisendo Five9, fornitore leader di software per contact center per il cloud, ad una cifra di 14,7 miliardi di dollari. Ad annunciarlo è direttamente la società.

Così si è espresso il CEO di Zoom, Eric Yuan:

Siamo continuamente alla ricerca di modi per migliorare la nostra piattaforma e l’aggiunta di Five9 è una scelta naturale che offrirà ancora più felicità e valore ai nostri clienti

Secondo i termini dell’accordo, Five9 diventerà un’unità operativa di Zoom e il CEO Rowan Trollope diventerà un presidente della società. Nel 2020, le entrate annuali di Five9 sono aumentate del 33% su base annuale, arrivando a 435 milioni di dollari.

Five9 è la prima acquisizione da un miliardo di dollari di Zoom, e arriva in un momento in cui l’azienda sta cercando di mantenere lo slancio che ha acquisito durante la pandemia di coronavirus, quando le persone sono state costrette a lavorare e studiare a distanza. Adesso che molti stanno tornando negli uffici si manifesta una tendenza verso una forza lavoro ibrida, portando avanti il ​​passaggio dei contact center al cloud, e aumentando la domanda da parte dei clienti di esperienze personalizzate. Questo, in sostanza, giustifica l’acquisizione di Zoom.

Il prezzo delle azioni di Zoom, ricordiamo, è più che triplicato da quando sono iniziate le restrizioni dovute alla pandemia lo scorso anno, ma la crescita adesso ha iniziato a rallentare leggermente. Le sue entrate sono aumentate del 326 percento nel 2020, ma nel primo trimestre del 2021 Zoom ha registrato una crescita di circa il 191 percento, con un valore di 956 milioni di dollari.