La batteria MagSafe può ricaricare gli AirPods in modalità wireless

Non solo iPhone: il nuovo MagSafe Battery Pack, la batteria di Apple con ricarica magnetica presentata la scorsa settimana e in vendita a partire da oggi, è in grado di ricaricare gli iPhone della serie 12 semplicemente agganciandosi sul retro del telefono, ma come fa notare Steven Russell su Twitter, funziona anche con gli AirPods.

A questo punto è quindi probabile che questo powerbank sia in grado di ricaricare in modalità wireless qualsiasi dispositivo che supporta lo standard Qi, visto che nessuno degli AirPods attualmente in commercio è dotato del sistema MagSafe di Apple: semplicemente, l’allineamento delle bobine sembra essere sufficiente per avviare la ricarica della batteria.

Nell’esempio riportato da Russell vengono ricaricati un paio di AirPods Pro dotati di custodia di ricarica wireless semplicemente poggiandoli al centro del disco MagSafe della nuova batteria, come dimostra la spia LED accesa visibile nella fotografia allegata al messaggio.

Nella pagina di vendita del MagSafe Battery Pack disponibile sul sito ufficiale, Apple non scrive da nessuna parte che la batteria funziona anche con gli AirPods: nella descrizione parla infatti soltanto degli iPhone della serie 12 e questa informazione viene confermata nella sezione titolata “Compatibilità”, dove vengono per l’appunto elencati unicamente i quattro telefoni presentati lo scorso autunno.

Tuttavia, recuperando i documenti che Apple ha fornito alla Federal Communications Commission per ottenere il via libera per la commercializzazione, si scopre che questo prodotto è certificato per poter ricaricare gli AirPods sia in modalità wireless che collegando il powerbank ad un alimentatore tramite cavo.

Quindi oltre ad essere possibile utilizzare il MagSafe Battery Pack per ricaricare anche gli auricolari di Apple, dovrebbe essere anche sicuro: presumibilmente la funzione non è stata pubblicizzata perché si attende il futuro modello di AirPods che potrebbe integrare i magneti in modo da agganciarsi in maniera sicura alla batteria. Ma per adesso, allineando manualmente i due dispositivi, la ricarica funziona.