Offerte di Primavera, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max a solo 549 euro

Pubblicità

Ormai da tempo il marchio Xiaomi è un brand noto in tema di pulizia smart domestica. Tra i robot di fascia alta la serie X20 Mx, che oggi è ancor più conveniente grazie agli sconti di primavera. La pagherete appena 549 euro, anziché 649 di listino.

Si tratta certamente di un modello dotato di tecnologie avanzate, progettato per garantire una pulizia completamente automatizzata, adatta alle esigenze domestiche moderne. In particolare, X20 Max propone una base multifunzione che include un sistema di lavaggio automatico dei panni a temperature regolabili e grazie alla funzione di asciugatura ad aria calda elimina gli odori in sole tre ore, garantendo igiene e praticità.

Una caratteristica distintiva di questo robot è il braccio mop estensibile, progettato per raggiungere anche gli angoli più difficili, mentre la potenza di aspirazione di 8000Pa consente di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali.

Non mancano i sensori per il rilevamento degli ostacoli, che consentirà al robot di pulire in totale autonomia, aggirando gli oggetti disseminati per casa, così da muoversi agilmente tra i mobili, assicurando una pulizia accurata.

Grazie alla batteria da 5200mAh offre fino a 120 minuti di autonomia, dunque è progettato anche per la pulizia di spazi ampi.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max ha un listino di 649,99€ ma al momento è possibile acquistarla su Amazon a ben 100 euro in meno, Clicca qui per approfittare dell’offerta e acquistarla a 549,99 €.