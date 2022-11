Offerte Black Friday sui generatori BLUETTI, fino a 700 € di sconto

I prezzi dell’elettricità in Europa continuano a battere i record, mentre il freddo inverno incombe. Si prevede che gli europei passeranno il Natale più freddo di sempre. Per aiutare a superare l’inverno in maniera economica, BLUETTI si prepara a lanciare due nuovi prodotti, senza dimenticare la serie di offerte speciali prevista per il prossimo Black Friday. Di seguito i best buy da non perdere.

Backup di energia leader nel settore

EP600 & AC500

I nuovi EP600 e AC500 saranno in vendita rispettivamente il 10 e il 18 novembre. Sono completamente modulari e possono espandere le loro capacità: EP600 con B500 fino a 79 kWh, AC500 con B300S fino a 18 kWh. L’EP600 da 6.000 W con 2*B500 avrà un prezzo di 8.999 € fino al 31 dicembre. Anche il prezzo di debutto dell’AC500 da 5.000 W sarà inizialmente inferiore: l’AC500 da solo viene venduto a 2.899 €, o il B300S da solo a 2.799 €; ma se si acquista la coppia, si arriva a 5.699 €, un prezzo molto più conveniente rispetto al prezzo al dettaglio di 6.099 €.

Primo turno di promozioni: dal 10 al 30 novembre

EB3A

Con un peso di 3,5 kg, l’EB3A è compatto e piuttosto potente in quanto è in grado di alimentare 9 dispositivi contemporaneamente. Questo inverter da 600 W supporta anche l’app Bluetti dal quale si ottiene il monitoraggio remoto direttamente dal telefono. Grazie alla doppia carica 430 W AC + Solar, la batteria da 268 Wh può essere ricaricata in 1,7 ore, rivelandosi una fonte di energia mobile perfetta per le emergenze e per le attività all’aperto. C’è uno sconto di 100 € su una singola unità o sulla combinazione PV120/PV200.

EP500 & EP500Pro

Conosciuti come Home Guardian Series, l’EP500 e l’EP500Pro sono generatori solari all-in-one con una capacità di 5.100 Wh. Possono erogare rispettivamente 2.000 W e 3.000 W di potenza per far funzionare facilmente frigoriferi, forni o TV. I loro gruppi di continuità sono progettati per prevenire la perdita di dati in caso di interruzione di corrente.

BLUETTI applica uno sconto di 400 € su EP500 e EP500Pro, per cui è possibile acquistarli rispettivamente a 4.599 € e 5.299 €. Se decidete di risparmiare sulla bolletta elettrica con la luce solare, date un’occhiata alle combinazioni qui sotto per risparmiare fino a 700 € in una volta sola (e molto in futuro).

Combos Prezzo Originale Prezzo Black Friday Sconto EP500+3/PV350 7.499 € 6.999 € 500 € EP500Pro+3/PV200 7.199 € 6.499 € 700 € EP500+2/PV350 6.799 € 6.399 € 400 € EP500PRO+2/PV350 7.499 € 7.099 € 400 €

AC200MAX & AC200P

I modelli AC200P e AC200MAX sono apparecchi tuttofare con una potenza di oltre 2.000 W e 16 prese a disposizione, fornendo l’alimentazione alla casa e, tramite quella solare, energia infinita alla vita in campeggio.

In genere, 2.000 Wh sono sufficienti per un viaggio in campeggio, ma AC200MAX va addirittura oltre poiché la sua capacità è espandibile con le batterie B230 o B300. Date un’occhiata alle combinazioni qui sotto per personalizzare il vostro sistema di alimentazione.

Combos Prezzo Originale Prezzo Black Friday Sconto AC200MAX 2.199 € 1.999 € 200 € AC200MAX+B230 3.699 € 3.499 € 200 € AC200MAX+B300 4.599 € 4.399 € 200 € AC200MAX+2/PV350 3.999 € 3.699 € 300 € AC200MAX+3/PV350 4.899 € 4.499 € 400 €

Nell’idea di ridurre le bollette elettriche, la serie AC200 può dare una mano. Il modello AC200MAX è in grado di supportare una ricarica doppia AC + Solar da 1.400 W, mentre il modello AC200P da 1.100 W. Ciò significa che il tempo di ricarica si riduce a 3 ore.

Combos Prezzo Originale Prezzo Black Friday Sconto AC200P 1.799 € 1.699 € 100 € AC200P+3/PV200 3.299 € 3.099 € 200 € AC200P+3/PV350 4.399 € 4.199 € 300 €

Secondo turno di promozione 18 – 30 Nov

AC300&B300

L’AC300 modulare è dotato di un inverter da 3.000 W con 16 prese. Collegato a quattro batterie B300 da 3.072Wh, arriva all’enorme capacità di 12.288 Wh, e si ricarica in poco tempo sfruttando la modalità di ricarica doppia da 5.400 W. E’ una buona idea per chi intende costruire un sistema di alimentazione di riserva per la casa.

Combos Prezzo Originale Prezzo Black Friday Sconto AC300+B300 3.999 € 3.599 € 400 € AC300+2/B300 6.398 € 5.999 € 399 € AC300+B300+3/PV200 5.499 € 5.199 € 300 € AC300+B300+PV350 4.898 € 4.499 € 399 €

Pannelli Solari

Tra i pannelli solari BLUETTI in vendita durante il Black Friday ci sono PV120, PV200, PV350. Sono realizzati con celle monocristalline con un’efficienza del 23,4% e sono compatibili con la maggior parte dei generatori solari. Il design pieghevole li rende ottimi per i campeggiatori e per gli amanti della natura.

EB70

Con 12 opzioni di uscita, l’EB70 da 700 W è in grado di alimentare quasi tutti gli apparecchi di media potenza e i dispositivi mobili. Supporta inoltre la ricarica pass-through su entrambe le porte DC e AC, per cui è possibile caricare la batteria da 716 Wh tramite pannelli solari mentre si alimentano tutti i dispositivi essenziali in mobilità. L’EB70 con PV200 è in vendita a 1.099 €, con uno sconto di 200 € rispetto al prezzo di listino di 1.299 €.

Modulo Batterie

Le batterie B230 da 2.048 Wh e B300 da 3.072 Wh possono mantenere l’80% della capacità originale dopo 3.500 cicli di vita. Non solo aumentano la capacità dei generatori, ma erogano anche corrente continua tramite tre uscite. Ora sono abbinabili ai pannelli solari o al potenziatore di carica D050S per potenziare il sistema di backup dell’energia al minor costo.

Combos Prezzo Originale Prezzo Black Friday Sconto B230 1.499 € 1.399 € 100 € B230+D050S 1.678 € 1.578 € 100 € B300 2.399 € 2.299 € 100 € B300+D050S 2.578 € 2.478 € 100 €

About BLUETTI

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, BLUETTI ha cercato di rimanere fedele al concetto di futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia verde per uso interno ed esterno. L’azienda è presente in oltre 70 paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale all’indirizzo https://it.bluettipower.eu/pages/black-friday.