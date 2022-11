iPhone 14, in USA aumentano le vendite dei modelli con più GB

Gli ultimi dati USA fotografano una fase di lancio di successo di iPhone 14: aumenta la percentuale dei nuovi modelli sul totale delle vendite e gli utenti scelgono sempre più spesso modelli iPhone 14 Pro con più GB di spazio di archiviazione.

Il periodo preso in esame da CIRP, Consumer Intelligence Research Partner, riguarda la fine di settembre e le prime settimane di ottobre, quando iPhone 14 Plus non era ancora disponibile (qui la nostra recensione). Nella fase di lancio del 2021 gli iPhone 13 contavano per il 16% di tutte le vendite, invece per gli iPhone 14 di quest’anno la percentuale sale al 21% del totale.

Sempre nello stesso periodo del 2021 il 60% degli acquirenti iPhone 13 Pro ha scelto il modello da 128GB, invece quest’anno nella fase di lancio il 50% di chi ha comprato iPhone 14 Pro ha preferito comprare i modelli con 256GB di spazio di archiviazione. Sia la percentuale di vendite dei nuovi modelli che la preferenza per più GB sono due buone notizie per Apple che aumenta così il prezzo medio di vendita.

Secondo il report gli utenti preferiscono iPhone 14 Pro con più GB di archiviazione a causa del nuovo sensore da 48MP che produce foto e video di dimensioni maggiori. Anche con il lancio dei nuovi modelli molti utenti comprano quelli precedenti per risparmiare. iPhone 13 base conta per il 15% delle vendite totali nel periodo, mentre il modelli meno popolari rimangono iPhone 13 mini con il 4$ delle vendite totali e iPhone 12 mini, fuori produzione, per l’1%.

Le vendite inferiori dei modelli mini spiegano, secondo gli analisti il perché Apple abbia rimosso questo formato gamma di quest’anno: solo il 5% delle vendite tra iPhone 13 mini e 12 mini, contro il 7% delle vendite di iPhone SE, il modello meno costoso ma con design datato.

Entro il mese di novembre Apple renderà disponibile in USA e Canada la funzione di segnalazione emergenze SOS via satellite, gratis per due anni per tutti gli iPhone 14. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 14 standard e modelli Pro è disponibile ai rispettivi collegamenti.