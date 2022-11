Occhiali smart ai vigili di Arezzo per multe al volo

Non è ancora il visore evoluto per Realtà Virtuale, Aumentata o mista che sia, dispositivo che tutto il mondo ancora aspetta da Apple e che sembra riusciremo a vedere nell’ormai vicino 2023, in ogni caso gli occhiali smart in dotazione dei Vigili Urbani di Arezzo includono funzioni aggiuntive e software progettati allo scopo, vale a dire per velocizzare la constatazione di infrazioni, stampa e notifiche delle multe.

Si tratta di un progetto pilota, il primo in Italia, una fase di sperimentazione sul campo che permetterà di sviluppare e affinare ulteriormente le funzioni dei Lab Glasses attraverso tre fasi successive, fino ad arrivare alla gestione completa della procedura e alle notifiche digitali. Nell’articolo riportiamo alcune immagini da ArezzoNotizie. Questi occhiali smart sono dotati di telecamere a raggi infrarossi che migliorano la lettura di targhe e documenti da parte dei vigili di Arezzo.

Il comandante della polizia municipale di Arezzo, Aldo Poponcini spiega come funzionano «I dati vengono proiettati sul visore dell’agente che controlla e può decidere se multare oppure no. La stampante di cui è dotato lo strumento permetterà di avere subito la sanzione pronta. Con la versione finale si arriverà alla notifica digitalizzata».

Basta che l’agente guardi in direzione della targa per acquisirla e nel visore al polso vengono mostrati dati e documenti grazie al collegamento con le principali banche dati. Il vigile può anche scattare fotografie di infrazioni e incidenti, raccogliere dati e immagini geolocalizzati.

Ci si aspetta che questa soluzione migliorerà e velocizzerà il lavoro dei vigili, soprattutto nelle aree a rischio microcriminalità, dove la velocità di intervento è fondamentale. «Si tratta di un progetto innovativo – dichiara Pierluigi Ferraro, direttore commerciale del gruppo Lab Consulence – E siamo sicuri che lo strumento stravolgerà in senso positivo l’attività della polizia municipale. La nostra idea necessità tuttavia di una sperimentazione sul campo. Il progetto seguirà tre fasi nella sua evoluzione, dal basso fino alla versione più evoluta».

Ogni kit costa mille euro: sperimentazione e progetto pilota inizieranno dal primo dicembre, in tempo per il periodo di Natale. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.