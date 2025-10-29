Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Custodie Beats per iPhone 16 regalate, prezzo da 12,99 euro
OfferteSconti speciali

Custodie Beats per iPhone 16 regalate, prezzo da 12,99 euro

Di Pubblicità
macitynet.it
Le custodie Beats sono compatibili con Magsafe

Se cercate custodie eccellenti per i vostri iPhone 16, a prezzi mai visti su Amazon trovate in offerta le Custodia Beats per iPhone 16, probabilmente le migliori accanto a quelle di Apple. Il costo di partenza di 12,99 € invece dei 59,99€, il prezzo di custodie di ben più infima qualità.

Materiali testati e design su misura

Le custodie Beats per iPhone 16 sono un prodotto di altissima qualità. Del resto Beats è un marchio di Apple.

Sono realizzate con un retro rigido in policarbonato e bordi flessibili per garantire una presa comoda e protezione efficace. Ogni variante è stata progettata su misura per le quattro versioni dell’iPhone 16, con aperture precise per fotocamere e tasti.

All’esterno, la superficie è trattata con un rivestimento antigraffio lucido, mentre all’interno spiccano colori a contrasto pensati per distinguersi. Il design include anche un elemento in cristallo di zaffiro, che protegge e trasmette il tocco verso i comandi della fotocamera.

Custodia Beats per iPhone 16 in colore pietra
La custodia in colore pietra

Protezione, funzionalità e compatibilità MagSafe

Lìe custode Beats sono state sottoposte a migliaia di ore di test per assicurare resistenza a urti e cadute. Pur essendo sottili, offrono un’adeguata protezione quotidiana senza compromettere il profilo del telefono.

Sono compatibili con il sistema MagSafe, grazie ai magneti integrati che si allineano perfettamente con il retro dell’iPhone per ricarica wireless rapida e accessori dedicati. Ogni modello è ottimizzato per il Controllo fotocamera, sfruttando lo strato conduttivo sotto il cristallo per trasmettere la pressione in modo preciso.

Custodia Beats per iPhone 16 in colore verde
Robusta ed elegante è la custodia Beats per iPhone 16

Colori disponibili e compatibilità con i modelli

La custodia Beats per iPhone 16 è disponibile in versioni adeguate a tutti i modelli, sia gli iPhone 16 base, anche in versione Plus, che per gli iPhone 16 Pro e Pro Max in quattro colori: tra questi, le varianti Verde, Pietra e Viola sono quelle maggiormente in sconto oggi.

Il prezzo di listino è di 59,99€, ma oggi è possibile acquistarle a partire da  12,90€ su Amazon, con uno sconto netto di oltre il 70%. I prezzi variano a seconda del modello e del colore

Le custodie Beats sono compatibili con Magsafe
Le custodie Beats sono compatibili con Magsafe
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Sbrigatevi, Apple Watch Ultra 2 a solo 599 euro

Apple Watch Ultra 2 torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: 599 euro. Ma c'è un solo pezzo dispomnibile
Articolo precedente
Apple prepara la rivoluzione degli OLED
Articolo successivo
Truffa bancomat, un nuovo trucco mette a rischio i conti di tutta Italia: attenzione agli scontrini lasciati in giro

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.