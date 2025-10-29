Custodie Beats per iPhone 16 regalate, prezzo da 12,99 euro

Se cercate custodie eccellenti per i vostri iPhone 16, a prezzi mai visti su Amazon trovate in offerta le Custodia Beats per iPhone 16, probabilmente le migliori accanto a quelle di Apple. Il costo di partenza di 12,99 € invece dei 59,99€, il prezzo di custodie di ben più infima qualità.

Materiali testati e design su misura

Le custodie Beats per iPhone 16 sono un prodotto di altissima qualità. Del resto Beats è un marchio di Apple.

Sono realizzate con un retro rigido in policarbonato e bordi flessibili per garantire una presa comoda e protezione efficace. Ogni variante è stata progettata su misura per le quattro versioni dell’iPhone 16, con aperture precise per fotocamere e tasti.

All’esterno, la superficie è trattata con un rivestimento antigraffio lucido, mentre all’interno spiccano colori a contrasto pensati per distinguersi. Il design include anche un elemento in cristallo di zaffiro, che protegge e trasmette il tocco verso i comandi della fotocamera.

Protezione, funzionalità e compatibilità MagSafe

Lìe custode Beats sono state sottoposte a migliaia di ore di test per assicurare resistenza a urti e cadute. Pur essendo sottili, offrono un’adeguata protezione quotidiana senza compromettere il profilo del telefono.

Sono compatibili con il sistema MagSafe, grazie ai magneti integrati che si allineano perfettamente con il retro dell’iPhone per ricarica wireless rapida e accessori dedicati. Ogni modello è ottimizzato per il Controllo fotocamera, sfruttando lo strato conduttivo sotto il cristallo per trasmettere la pressione in modo preciso.

Colori disponibili e compatibilità con i modelli

La custodia Beats per iPhone 16 è disponibile in versioni adeguate a tutti i modelli, sia gli iPhone 16 base, anche in versione Plus, che per gli iPhone 16 Pro e Pro Max in quattro colori: tra questi, le varianti Verde, Pietra e Viola sono quelle maggiormente in sconto oggi.

Il prezzo di listino è di 59,99€, ma oggi è possibile acquistarle a partire da 12,90€ su Amazon, con uno sconto netto di oltre il 70%. I prezzi variano a seconda del modello e del colore