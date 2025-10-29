Facebook Twitter Youtube

Apple prepara la rivoluzione degli OLED

Di Fabrizio Frattini
La transizione quasi definitiva verso il mondo OLED di Apple sta per partire. Cupertino, spiega Bloomberg in un articolo pubblicato il 28 ottobre, avrebbe pianificato una tabella di marcia triennale per migrare gran parte delle sue piattaforme hardware dall’LCD agli schermi OLED, superiori per qualità dell’immagine e consumi ridotti.

È un cambiamento che interessa tutte le famiglie di prodotto, dai tablet ai portatili, fino ad arrivare ai futuri Mac.

Ad aprire le danze sarà, forse già nella prossima primavera, l’iPad mini, come anticipato ieri. A seguire toccherà ancora a un tablet: l’iPad Air, e poi ai portatili della linea MacBook.

Il modello 2026 resta su LCD

Non stiamo parlando del prossimo iPad Air, atteso per la primavera 2026, che continuerà comunque a utilizzare un display LCD e processore (probabilmente) M4, ma del modello successivo, previsto per il 2027.

Sarà una revisione significativa dell’iPad “di mezzo”, con oltre all’adozione di uno schermo OLED avrà anche il chip M5.

Possibile che vengano introdotte anche altre novità ereditate in parte dagli iPad Pro — già dotati di OLED — e altre ancora inedite, legate a design e prestazioni.

iPad Pro completamente ridisegnato, con OLED e processore M4

MacBook Air e MacBook Pro, OLED tra 2027 e 2028

Apple guarda oltre la linea iPad e pianifica il passaggio all’OLED anche sui portatili. Il primo laptop a integrare questi schermi sarà il MacBook Pro, atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Si tratterà di una macchina profondamente rinnovata, con processore M6, schermo OLED e un design inedito, mai visto finora nella gamma Mac.

Il passo successivo riguarderà il MacBook Air. Sul portatile più venduto e più amato della linea, il debutto dello schermo OLED avverrà non prima del 2028. Fino ad allora, il notebook continuerà a utilizzare display LCD, ma riceverà comunque un aggiornamento interno rilevante: il chip M5 dovrebbe arrivare sull’attuale design già nella primavera 2026, migliorando prestazioni ed efficienza senza modifiche estetiche.

