Offerte Natale: imbandite la tavola per le feste con Amazon Fresh e il risparmio sulla spesa

Il Natale è alle porte e organizzare la spesa non è così semplice come potrebbe sembrare, soprattutto per chi desidera portare in tavola piatti curati senza tuttavia rinunciare all’attenzione al portafogli.

Per cominciare allora date un’occhiata alle offerte Amazon Fresh dedicate al Natale, pensate appositamente per accompagnare la preparazione dei pasti delle feste e semplificare l’acquisto di prodotti alimentari e per la casa.

L’iniziativa si articola su due pagine distinte, una pensata per ispirare e imbandire la tavola con i sapori tipici del periodo, l’altra dedicata alla spesa quotidiana e alla gestione delle scorte.

A tavola durante le feste

La prima sezione come dicevamo è pensata per chi vuole ricreare la magia delle feste partendo dai prodotti simbolo del Natale.

Trovate quindi panettoni e pandori, specialità della tradizione, torroni, cioccolato e novità di stagione, insieme a prodotti che spaziano dalle confezioni regalo alle calze della Befana.

Marchi noti come Lindt, Ferrero, Kinder, Baci Perugina e Il Viaggiator Goloso vi permetteranno di costruire così un ampio assortimento adatto sia ai momenti conviviali che durante tutto il periodo di vacanza.

La spesa degli altri giorni

La seconda pagina invece è pensata per la spesa di tutti i giorni. Qui trovate centinaia di prodotti le cui categorie coprono ogni esigenza: frutta, verdura e insalata, carne e pesce, latte, uova, formaggi, salumi, yogurt e dessert, fino a gastronomia e piatti pronti per potersi godere a pieno le vacanze.

Non mancano le bevande analcoliche, i prodotti di dispensa, i surgelati e una selezione dedicata a cura della persona, cura della casa, animali e infanzia, rendendo quindi possibile concentrare acquisti diversi con facilità.

Anche qui campeggiano marchi ampiamente conosciuti come AIA, Negroni, Danone, Granarolo, Barilla, Mulino Bianco, Bonduelle, Carapelli e Giglio Oro, Delicius e Mr Moris, permettendo così di orientarsi tra proposte familiari e spesso già presenti nelle abitudini di spesa.

Questa pagina, anche se più generica, può risultare comunque altrettanto utile per pianificare i menu delle feste, dagli antipasti agli aperitivi, fino ai dessert.

Speciale: beneficenza

Vi ricordiamo infine che l’acquisto dei prodotti dedicati alle festività può diventare anche un’occasione per fare del bene, e in questo contesto il negozio di Fondazione ANT su Amazon offre l’opportunità di fare compere sostenendo al contempo i malati di tumore.

In questo articolo ve ne abbiamo segnalati quattro tra dolci tradizionali e prodotti artigianali che rispettano la nostra tradizione e sono quindi perfetti da mettere in tavola durante le feste.