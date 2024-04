Amazon Fresh porta la spesa a casa anche senza Prime

Se fino a qualche anno fa le consegne in pochi istanti erano roba da Willy il Coyote e Beep Beep dei Looney Tunes, con Amazon Fresh sono ormai alla portata di tutti, o quasi: il servizio Amazon che consegna la spesa in appena 60 minuti è adesso disponibile anche per i non iscritti ad Amazon Prime.

Naturalmente, la disponibilità del servizio rimane attualmente operativa solo per 4 città italiane: Milano, Roma, Torino e Bologna. La novità, però, consiste nel fatto che il servizio è adesso disponibile anche per i clienti che non sono abbonati a Prime di Amazon. In quest’ultimo caso la consegna è prevista in due ore, mentre per gli abbonati al Prime i temi si accorciano. In questo caso, infatti, la spesa arriverà a casa in appena 60 minuti.

La consegna è gratuita nel caso in cui si superi la soglia di 50 euro, mentre parte da 3,49 euro, con una spesa minima di 30 euro.

Peraltro, in questo momento Amazon ha lanciato una promozione speciale, che permette di ottenere costi di spedizione gratis sulla prima spesa e un buono da 30 euro per tutti quelli che utilizzano il servizio per la prima volta.

Cos’è Amazon Fresh

Per chi non lo sapesse, Amazon Fresh è il servizio di Amazon che consente di fare la spesa, come al supermercato, con la comodità di ricevere i prodotti richieste immediatamente. Tramite il servizio, infatti, è possibile acquistare frutta e verdura, in generale prodotti freschi e surgelati, ma anche vino, prodotti per la casa e per la cura della persona.

Il servizio prevede un ordine minimo di 30 euro e la consegna entro 2 ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 80 euro, mentre ha un costo di 1,99 euro per ordini superiori a 50 euro, o di 5,49 per ordini di importo inferiore. Per i clienti iscritti a Prime, il servizio è compreso all’interno dell’abbonamento e prevede un ordine minimo di 30 euro. Il servizio è disponibile dalle 8 del mattino a mezzanotte.

Per iniziare a fare la spesa su Amazon Fresh non vi resta che partire da questo indirizzo.