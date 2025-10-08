Festa Prime, Razer sconta cuffie, tastiere e mouse da gioco, utili anche nel lavoro quotidiano

Se pensate che le periferiche da gioco siano solo per i gamer, Razer è pronta a farvi cambiare idea. L’azienda californiana, da anni sinonimo di innovazione nel settore dell’hardware per videogiocatori, ha costruito una gamma di prodotti che unisce design, comfort e prestazioni elevate — perfetti anche per chi lavora molte ore davanti a un computer. In questa panoramica, vi raccontiamo alcune delle proposte più interessanti del catalogo Razer: cuffie, tastiere e mouse che sanno essere potenti alleati tanto nel gaming quanto nel lavoro quotidiano.

Cuffie Razer: tra immersione sonora e versatilità

Le Razer Barracuda Pro rappresentano il vertice dell’audio wireless del brand. Grazie ai driver TriForce da 50 mm, all’amplificatore THX Achromatic e all’ANC ibrido, offrono un suono dettagliato e pulito, perfetto sia per le sessioni di gioco più intense che per le call di lavoro. La connettività SmartSwitch Dual Wireless consente di passare senza interruzioni tra PC e smartphone, garantendo una libertà d’uso totale.

Più leggere e versatili, le Razer Barracuda X (2022) pesano solo 250 grammi ma mantengono l’eccellenza sonora del marchio. Perfette per chi alterna piattaforme diverse, sono ideali per giocare, ascoltare musica o partecipare a riunioni online, grazie al microfono cardioide e al comfort del design ergonomico.

E per chi cerca un’esperienza audio completamente immersiva, le Razer Kaira Pro HyperSpeed aggiungono la tecnologia HyperSense Haptic, che trasforma il suono in vibrazioni tattili, rendendo ogni esperienza più coinvolgente. Le Razer Kraken V3, invece, con driver in titanio da 50 mm e illuminazione Chroma RGB, coniugano estetica e potenza, offrendo anche la certificazione THX Spatial Audio per un suono tridimensionale impeccabile.

Tastiere e mouse: precisione e stile in ogni contesto

Sul fronte delle tastiere, la Razer BlackWidow V3 rimane un punto di riferimento per chi cerca il feeling meccanico autentico degli interruttori verdi Razer, abbinato a un design solido e retroilluminato. La versione Mini HyperSpeed, compatta e wireless, porta la stessa precisione in uno chassis al 65%, perfetto anche per le scrivanie più minimaliste.

Chi preferisce la morbidezza dei tasti a membrana troverà nella Razer Ornata V3 Tenkeyless un equilibrio ideale tra comfort e reattività, con un look sobrio e moderno adatto anche agli ambienti di lavoro.

Infine, i mouse Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed e Razer Viper incarnano due filosofie: il primo, ergonomico e wireless, punta sull’autonomia e sulla durata; il secondo, ultraleggero e ambidestro, spinge al massimo la velocità con polling rate fino a 8000 Hz.

