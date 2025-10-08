Festa Prime, tutte le TV LG in sconto e le differenze tra LED, QNED e OLED

Nel mondo dell’elettronica di consumo, il nome LG è sinonimo di innovazione e affidabilità. Un marchio che negli anni ha saputo conquistare gli appassionati di tecnologia grazie a una gamma di prodotti che spazia dai televisori smart agli elettrodomestici connessi, fino a dispositivi audio di qualità premium come, Grazie alla festa Prime sono in sconto alcune delle più recenti serie di TV LG del 2024 e 2025, che offrono avanzate tecnologie per l’immagine e il suono, pensate per offrire esperienze sempre più coinvolgenti, fluide e intelligenti.

Ma prima di entrare nel dettaglio dei modelli, è importante capire le differenze tra le principali tecnologie di schermo: LED, QNED e OLED. Sono sigle che spesso leggiamo nelle schede tecniche, ma che nascondono mondi diversi — ognuno con i propri vantaggi, limiti e target di utilizzo.

TV LED: la base solida della qualità 4K

Le TV LED, come le LG UHD Serie UT8000 e UR75, rappresentano la soluzione più equilibrata per chi cerca ottima qualità d’immagine e convenienza. La tecnologia LED si basa su un pannello LCD retroilluminato, capace di garantire immagini luminose, colori naturali e consumi contenuti.

I modelli del 2024 offrono processori α5 di ultima generazione, compatibilità con HDR10 Pro, Filmmaker Mode e funzioni gaming come il Game Optimizer, che regola automaticamente le impostazioni per ottenere le migliori performance con le console.

Il limite principale di questa tecnologia è nel contrasto, meno profondo rispetto ai pannelli più avanzati, ma resta perfetta per un uso quotidiano e familiare.

TV QNED: il salto nel colore e nella precisione

Le TV QNED uniscono il meglio dei pannelli NanoCell e della tecnologia Quantum Dot, con il supporto di un sistema di local dimming evoluto.

La serie LG QNED AI QNED84 e QNED86 introduce il processore α7 e α8 Gen2, che lavora in sinergia con l’intelligenza artificiale per ottimizzare colore e contrasto in tempo reale. Le versioni più recenti integrano anche MiniLED, offrendo neri più profondi e una luminosità superiore.

Il risultato? Immagini estremamente vivide, colori accurati e prestazioni da cinema. Le TV QNED sono ideali per chi cerca un equilibrio tra qualità e prezzo, con un occhio di riguardo al design ultra slim e alle funzioni AI integrate.

TV OLED: il top assoluto dell’immagine

Se cercate il massimo della qualità visiva, la risposta è OLED.

Le TV LG OLED evo AI G5, C5 e B5 montano pannelli autoilluminanti, dove ogni pixel genera la propria luce. Ciò significa contrasto infinito, neri assoluti e colori perfettamente calibrati.

Le versioni 2025, con processori α9 e α11 Gen2, integrano il sistema Brightness Booster Ultimate, che migliora la luminosità fino al 30% senza perdere fedeltà cromatica. Inoltre, il supporto a Dolby Vision e Atmos, insieme a VRR e G-Sync, rende queste TV perfette per film, sport e gaming ad alte prestazioni (fino a 165Hz).

Il costo è più alto rispetto ai LED e QNED, ma la resa visiva è inarrivabile.

