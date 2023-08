Offerte smartwatch Kospet, fino al 44% di sconto anche su modelli rugged

Nel mondo in rapida evoluzione della tecnologia, gli smartwatch sono diventati un accessorio indispensabile per molti.

Kospet, un marchio leader nel settore, presenta la sua esclusiva gamma di smartwatch Tank, progettati per offrire funzionalità avanzate e un design elegante.

Fondata nel 2018, KOSPET ha rapidamente consolidato la sua presenza sia in Cina che negli Stati Uniti, con centri operativi a Shenzhen, un centro pre-vendita a Hong Kong e un centro di design a Washington.

Nonostante la sua giovane età, KOSPET vanta vendite annuali in milioni su principali piattaforme e-commerce e collaborazioni in oltre 70 paesi.

La loro forza risiede nella diversificazione dei prodotti e in un design unico e indipendente, posizionandosi come leader nei mercati degli smartwatch Android e Rugged.

Questi orologi non sono solo un accessorio di moda, ma un compagno tecnologico che vi aiuterà nella vostra vita quotidiana.

Kospet ha lanciato una speciale offerta per questi smartwatch con sconti fino al 44%, rendendoli ancora più accessibili. Ecco le offerte più interessanti

Kospet Tank T-2: design e costruzione

l Kospet Tank T-2 è l’emblema della resistenza e dell’innovazione. Costruito con un corpo in metallo ad alta resistenza, non solo sfoggia un aspetto robusto e resistente, ma è progettato per resistere a vibrazioni, cadute e persino schiacciamenti da auto.

Basato sullo standard U.S. MIL-STD-810H, il T-2 è ideale per qualsiasi attività all’aperto e condizioni estreme. Il suo display AMOLED, realizzato con materiali autoluminescenti, garantisce una chiara visibilità in ogni condizione di illuminazione.

Grazie alla sua batteria al cobalto puro da 410mAh e al processore a doppia modalità, offre un’autonomia impressionante: fino a 50 giorni in standby e 15 giorni di utilizzo quotidiano.

L’orologio vanta anche una resistenza all’acqua statica fino a 50 metri e una resistenza dinamica IP69K.

Con il sensore ottico BioTracker e il processore RealTek 8763EW, il T-2 monitora la salute e offre una qualità audio eccezionale.

Infine, supporta fino a 70 modalità sportive, garantendo una raccolta dati precisa.

Offerta

Il Kospet Tank T-2 si acquista a partire da 89.95 € cliccando su questo link diretto.

La versione Special Edition, con cinturino in acciaio è disponibile a 102.95 €

Kospet Tank M-2: design sportivo e tecnologia avanzata

Il Kospet Tank M2 combina un design sportivo con materiali di alta qualità. Con un corpo laterale impreziosito da gomma siliconica bicolore, si presenta come uno smartwatch robusto e vivace.

La ghiera e la base sono realizzate in metallo ad alta resistenza e acciaio inossidabile, garantendo resistenza e protezione. Come il T-2, anche il M2 si basa sullo standard U.S. MIL-STD-810H, rendendolo ideale per tutte le attività all’aperto.

La sua batteria al cobalto puro da 410mAh e il processore a doppia modalità assicurano un’autonomia di 50 giorni in standby e da 10 a 15 giorni di utilizzo quotidiano. Il M2 offre anche una resistenza all’acqua statica fino a 50 metri e una resistenza dinamica IP69K.

Con il sensore ottico PPG BioTracker e il processore RealTek 8763EW, monitora la salute e offre una qualità audio superiore. Il M2 traccia anche il sonno e supporta fino a 70 modalità sportive, con un display IPS da 1,85 pollici che offre un’esperienza visiva coinvolgente.

Offerta

Il Kospet Tank M-2 si acquista a partire da 89.95 € cliccando su questo link diretto.

Kospet Tank X1: Eleganza e funzionalità

Il Kospet Tank X1 è sinonimo di eleganza e funzionalità avanzate, ed uno stile a metà strada tra uno smartwatch ed una smartband.

Con una resistenza all’acqua eccezionale di 10 ATM e IP69K, può resistere a una pressione equivalente a 100 metri d’acqua.

La sua batteria al cobalto puro da 230mAh garantisce oltre 50 giorni in standby o da 8 a 12 giorni di utilizzo quotidiano.

Progettato con qualità premium, ha ottenuto fino a 15 certificazioni U.S. MIL-STD-810H, rendendolo ideale per ogni avventura.

Il suo display AMOLED da 1,47 pollici offre una visione chiara e dettagliata, mentre il Corning Gorilla Glass 3 garantisce resistenza a cadute e graffi.

Offerta

Il Kospet Tank X1 si acquista a partire da 71.95 € cliccando su questo link diretto.

Kospet Tank S1: stile femminile

Il Kospet Tank S1 è il primo smartwatch outdoor progettato specificamente per le donne. Con una resistenza all’acqua di 5 ATM e IP69K, è ideale per esplorare il mondo sottomarino.

Testato secondo gli standard militari più elevati, è robusto e dinamico, ideale per ogni terreno.

Il suo display AMOLED da 1,3 pollici offre una visione chiara e dettagliata, e il Corning Gorilla Glass 3 garantisce ulteriore resistenza.

Con la funzione di chiamata Bluetooth, non perderai mai una chiamata o una notifica.

Realizzato in lega aerospaziale e acciaio inossidabile 316L, è leggero e disponibile in quattro affascinanti colori: verde, argento, rosa e nero.

Offerta

Il Kospet Tank S1 si acquista a partire da 88.95 € cliccando su questo link diretto.