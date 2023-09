TCL porta a IFA 2023 il TV da 115 pollici TV QD-Mini LED

Oltre ai primi smartphone NXTPaper, TCL ha esposto le sue ultime tecnologie di visualizzazione innovative a IFA 2023 in corso, compreso il più grande TV QD-Mini LED al mondo, grazie al suo schermo da 115 pollici CSOT.

“Con dedizione instancabile e innovazione continua, siamo entusiasti di tornare a IFA ancora una volta con le nostre ultime tecnologie di visualizzazione”, ha dichiarato Jun Zhao, CEO di TCL CSOT, che ha poi aggiunto:

In particolare, la nostra tecnologia di visualizzazione ha reso possibile l’introduzione del TV QD-Mini LED da 115 pollici, considerato il più grande al mondo nel suo genere, offrendo agli utenti un’esperienza visiva senza pari e dimostrando l’esperienza tecnica di TCL CSOT nel campo delle visualizzazioni di grande scala

La TV vanta una gamma di colori ultra-ampia di qualità cinematografica fino al 99% DCI, offrendo dettagli di colore che rendono il contenuto quasi indistinguibile dalla realtà, spiega la società. Dotato di tecnologia HVA e retroilluminazione Mini LED, presenta un rapporto di contrasto nativo di 7000:1 e una luminosità fino a 5000 nit. Il suo pannello di visualizzazione con design di multiplex a 8 domini ottimizza l’angolo di visione, offrendo un’esperienza immersiva.

Secondo TCL questa TV QD-Mini LED da 115 pollici è ideale, non solo per creare un vero e proprio home theatre, ma anche per i gamer. Tra le sue più importanti caratteristiche, oltre alla risoluzione 4K, il notevole refresh rate di 144Hz.

Inoltre, la superficie dello schermo è trattata per raggiungere un livell basso di riflesso, migliorando i dettagli dell’immagine e attenuando l’impatto negativo dei riflessi della luce ambientale sull’occhio umano.

Accanto allo schermo QD-Mini LED più grande al mondo, TCL ha anche presentato una serie di innovazioni nel campo della visualizzazione come parte del suo portafoglio, tra cui:

• l’ultimo display a campo luminoso wide view 8K da 32 “di TCL CSOT, che viene utilizzato nell’industria medica, che consente all’occhio umano di percepire direttamente un’immagine 3D realistica con un angolo di visione superiore a 60° e 120 punti di visione, senza la necessità di alcuna apparecchiatura ausiliaria aggiuntiva.

• Il primo notebook da 14 pollici di TCL CSOT con tecnologia per la penna attiva a-Si in-cell, che integra cristalli liquidi positivi e allineamento fotografico basato sulla tecnologia FFS a-Si. Vanta un tempo di risposta di soli 20 ms, offrendo un’esperienza touch ad alta precisione compatibile con il tocco del dito a 120Hz e il tocco della penna attiva a 240Hz.

• Display OLED pieghevole stampato IGZO da 17″ che utilizza la tecnologia di stampa OLED a getto di inchiostro auto-illuminante e la nuova tecnologia di circuito di compensazione ossido per creare un display a colori vibrante. Supporta la divisione dello schermo e l’uso multifunzionale sotto forma di notebook, tablet, monitor e altro ancora.

• Display OLED WQHD LTPS da 2K, che offre una qualità dell’immagine vivida e vibrante con una luminosità di picco fino a 1400 nit e una gamma di colori di 68,7 miliardi.

