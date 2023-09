Gli accessori USB-C di Baseus in mostra all’IFA di Berlino

Baseus, azienda cinese nata nel 2011 e specializzata in elettronica di consumo, all’IFA 2023 di Berlino ha presentato gli ultimi suoi accessori.

Tra le novità di rilievo, la Desktop Charging Station da 240W che consente di alimentare un intero ecosistema desktop, gli auricolari wireless Eli Sport 1 per gli audiofili sportivi, i power bank per laptop della serie “Blade” Bank da 65W & 140W con form factor slim da 10mm e Baseus Nebula, indicato come il primo caricabatterie per veicoli elettrici con tecnologia al nitruro di gallio (GaN).

A IFA 2023, Baseus ha già disponibile un ecosistema di ricarica per i futuri iPhone com connettore USB-C, incluso compatto alimentatore USB-C da 30W e un cavo retrattile USB-C per la ricarica veloce. Il produttore propone dispositivi compatibili MagSafe, inclusi powerbank wireless, supporti per il telefono, supporti per il telefono in auto, ecc.

Gli auricolari Eli Sport 1 pesano 11 grammi, sono indicati come “skin-friendly” (dermocompatibili), e realizzati con un materiale siliconico che dovrebbe risolvere i pruriti che si avvertono quando si indossano a lungo questi accessori. Non è necessario inserirli direttamente all’interno del condotto uditivo e quindi si avvertono anche suoni, voci e rumori circostanti, con conseguenti vantaggi per chi pratica sport all’aria aperta. È presente anche un cordino, elementi che aumenta la flessibilità del prodotto. La durata della batteria è indicata in 8 ore, e il case di ricarica permette un utilizzo fino a 30 ore. Il produttore afferma che gli auricolari sono stati testati con utenti che praticano lunghe percorrenze, passeggiate in bici, ecc. Saranno disponibili in 3 diverse colorazioni entro nel giro di qualche settimana; il prezzo non è stato indicato.

“Baseus Gan 5 Pro 240W Desktop Fast Charger” è un caricabatterie GaN da tavolo con una presa CC, 3 porte USB-C e 1 porta USB-A. È un dispositivo pensato per essere usato su una scrivania, e permette di ricaricare laptop, telefoni, tablet, speaker, ecc. Supporta la specifica USB Power Delivery (USB PD) 3.1 con un output massimo di 240W, compatibile con la maggiorparte dei protocolli di ricarica, tecnologia che consente ai cavi e ai connettori di fornire una ricarica più rapida, più potenza per dispositivi più grandi, offrire tempo di ricarica totale più breve e ricarica simultanea a più dispositivi. Integra anche un display che mostra in tempo reale lo stato della ricarica, utile per capire se la ricarica veloce è attiva, sta funzionano o no. Peculiarità di questo accessorio, è la possibilità di visualizzare/gestire dettagli sulle porte di ricarica.

“Baseus Nebula Series GaN EV Charger”, come accennato, è un caricabatterie per veicoli elettrici; sfrutta la tecnologia GaN e, secondo il produttore, permette di ridurre i tempi in standby e, rispetto ad altre soluzioni, vanta una migliore dissipazione del calore. L’uscita è di 22KW, prevede 11 livelli di protezione ed è gestibile anche questo con un’app (tramite Bluetooth ma anche da remoto). L’accessorio vanta protezione IP55 (protetto da polvere e getti d’acqua) e volendo può essere attivato con lo swipe di una card di sicurezza. Sono previste anche funzionalità di condivisione con familiari e amici. Il cavo di uscita è lungo 7,4 metri; il prezzo indicato è di 699,99$. La disponibilità è prevista per luglio 2024.

