Office 2024 per Mac: come acquistarlo scontato

Pubblicità Microsoft ha recentemente rilasciato pacchetto Office 2024 in due versioni per macOS: Office Home 2024 e Office Home & Business 2024. Entrambe offrono una licenza perpetua, senza vincoli di abbonamento, permettendoti di lavorare senza preoccupazioni di rinnovi o costi nascosti. Se sei alla ricerca di un pacchetto Office per Mac a un prezzo conveniente, PrimeLicense ti offre un’occasione unica per acquistarlo scontato! Office Home 2024 vs Office Home & Business 2024: quale scegliere? Office Home 2024 – Solo 119,90 € invece di 159,90 € La scelta perfetta per chi ha bisogno delle applicazioni essenziali di Microsoft Office senza funzioni aggiuntive. Include: Word, Excel e PowerPoint per la produttività quotidiana

OneNote per prendere appunti e organizzare idee Ideale per studenti, utenti domestici e chi lavora in autonomia senza necessità di strumenti avanzati. Office Home & Business 2024 – Solo 119,90 € invece di 299,90 € Pensato per chi ha bisogno di funzioni extra per il lavoro e la gestione professionale delle comunicazioni. App di base: Word, Excel, PowerPoint, OneNote

Outlook per email e calendario, perfetto per la gestione professionale del tempo

Microsoft Teams per collaborare in tempo reale con colleghi e clienti Perfetto per professionisti, freelance e piccole imprese che necessitano di strumenti avanzati per il business. Entrambe le versioni sono licenze a vita, senza abbonamenti o costi nascosti. Paghi una sola volta e il software è tuo per sempre! Perché il prezzo del pacchetto Office per Mac è così conveniente? Ti stai chiedendo come sia possibile acquistare Office 2024 per Mac a un prezzo così basso? La risposta sta nel mercato delle licenze usate. Grazie alla Sentenza Europea C.E. C-128/11, la rivendita di software dismesso è perfettamente legale all’interno dell’Unione Europea. Questo significa che aziende come PrimeLicense possono acquistare licenze non più utilizzate da altre società e rivenderle a un prezzo accessibile. Garanzia di autenticità: tutte le licenze vendute da PrimeLicense sono originali, verificate e perfettamente funzionanti. Acquistare da un rivenditore affidabile elimina i rischi di attivazioni non valide o software contraffatti. PrimeLicense: partner certificato Microsoft Quando acquisti su PrimeLicense, hai la certezza di acquistare da un rivenditore certificato, partner ufficiale di Microsoft, e molti altri brand come: Adobe, Parallels, McAfee e Kaspersky. Questo significa: Licenze 100% autentiche

Assistenza clienti prioritaria

Consulenza esperta per aiutarti a scegliere la soluzione migliore Come riscattare la chiave di licenza Una volta acquistata la tua licenza di Office 2024, il primo passo è riscattarla per poterla attivare sul tuo Mac. Il processo è molto semplice e richiede solo pochi minuti: Vai su setup.office.com e accedi al tuo account Microsoft . Se non ne hai uno, puoi crearne uno gratuitamente in pochi istanti.

Inserisci la chiave di licenza che hai ricevuto via email e segui le istruzioni sullo schermo.

Una volta completato il riscatto, troverai Office 2024 nella sezione “Abbonamenti” del tuo account Microsoft, pronto per essere scaricato e installato. Download e installazione di Office 2024 su Mac Ora che hai riscattato la tua licenza, è il momento di installare Office 2024 sul tuo Mac. Segui questi passaggi per un’installazione senza problemi: Accedi al tuo account Microsoft e vai alla sezione “Abbonamenti” dove troverai il tuo pacchetto Office.

Individua Office 2024 e clicca su “Installa” per avviare il download dell’installer.

Una volta completato il download, apri il file scaricato e segui le istruzioni sullo schermo per procedere con l’installazione.

Potrebbe essere necessario inserire la password del Mac per concedere i permessi di installazione. Questo è un passaggio standard per garantire la sicurezza del sistema

Dopo pochi minuti, l’installazione sarà completata e Office 2024 sarà pronto all’uso ! Ora puoi aprire una delle applicazioni come Word o Excel, accedere con il tuo account Microsoft e iniziare subito a lavorare con la nuova suite di produttività!

