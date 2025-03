iPhone Air e 17 Pro Max si somiglieranno ma non nello spessore

Pubblicità

Si fa un gran parlare di iPhone 17 Air, o slim che sia, il prossimo smartphone della Mela che si candida ad essere il più sottile di sempre con i suoi 5,5 mm di spessore, eppure sembra avrà diverse cose in comune e somigianze con il terminale Apple più grande iPhone 17 Pro Max

Secondo il leaker Ice Universe, iPhone 17 Air, nonostante sarà caratterizzato da un design ultra-sottile, condividerà con iPhone 17 Pro Max le dimensioni, ad eccezione dello spessore naturalmente. In un post sul suo account Weibo, il leaker ha affermato che lunghezza, larghezza, dimensione dello schermo e cornici dei due modelli saranno identici.

Ovviamente, l’unica differenza riguarda lo spessore: mentre iPhone 17 Air si ipotizza possa avere uno spessore di 5,5 mm, iPhone 17 Pro Max arriverebbe a 8,725 mm.

Queste nuove indiscrezioni differiscono leggermente da quelle dello scorso anno dell’analista del settore display Ross Young, che aveva ipotizzato che l’iPhone 17 Air sarebbe stato dotato di un display da 6,55 pollici (o 6,6 pollici se arrotondato).

Recentemente, lo youtuber Jon Prosser aveva sostenuto che l’iPhone 17 Air avrebbe uno schermo più grande, da 6,7 pollici, mentre Young ha poi ribadito la sua previsione di 6,55 pollici per il dispositivo.

Ricordiamo che l’anno scorso Apple ha incrementato le dimensioni dei display di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, mentre si prevede che tali dimensioni rimarranno invariate per i modelli Pro della nuova serie attesi a settembre quest’anno.

Secondo Ice Universe la struttura di iPhone 17 Pro Max non ha subito modifiche e risulta “proprio come l’iPhone 16 Pro Max”. Si tratta dello stesso leaker noto per aver rivelato dimensioni accurate di modelli precedenti, come l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max, anche se per il momento queste voci devono essere prese con cautela, in attesa di conferme da altre fonti.

Apple dovrebbe presentare la nuova linea di iPhone 17 intorno al consueto periodo di metà settembre.

Per novità e confronto tra l’attuale iPhone 15 Pro e il prossimo iPhone 16 Pro rimandiamo a questo articolo, invece per le differenze tra iPhone 16 Pro e modelli standard si parte da questa pagina di macitynet.