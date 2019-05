Super offerta per LG Smart TV 55B8 OLED 55 4k: solo 899 Euro per il 55” superveloce

Se volete godervi i neri perfetti di un OLED al prezzo di un LCD ma con tutte le comodità di WebOS 4.0, il suono Dolby Atmos, HDR e 4K compatibile con Netflix, Prime e SkyQ non perdete l’occasione del mega prezzo per LG Smart TV 55B8 OLED: solo 899 Euro ancora per poco e acquistabile da un rivenditore affidabilissimo su eBay.

LG Smart TV 55B8 OLED dispone del processore α7, il nuovo processore Intelligente che LG ha creato appositamente per il suo OLED B8. Regala colori nitidi e dettagli profondi, svelando la bellezza nascosta di ogni immagine che prende vita con una velocità che sta al passo degli eventi sportivi e dei film d’azione.

Il 4K Cinema HDR di LG riproduce fedelmente le immagini così come sono state pensate dai registi, per vivere un’esperienza veramente cinematografica. E’ compatibile con i più avanzati formati HDR Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, così come HDR10 Pro, HLG Pro e HDR Effect.

Il sistema audio Dolby Atmos diffondendo il suono a 360 gradi in ogni direzione, permette di sentirsi veramente immersi nel cuore dell’azione: un suono chiaro, ricco e profondo in tutte le sue sfumature.

A bordo troviamo WebOS 4.0 visto che il TV è di produzione 2018: centinaia le applicazioni a disposizione con una navigazione facilissima grazie al telecomando bluetooth che permette una facile navigazione anche nelle pagine del browser web incorporato da cui potete leggere comodamente macitynet.it!

LG Smart TV 55B8 OLED è anche Netflix Recommended TV per vivere la migliore esperienza Netflix grazie agli standard Dolby Vision e Dolby Atmos: inizia subito la propria Serie TV preferita.

L’offerta è disponibile su un numero limitato di esemplari.

Qui sotto vedete una ampia galleria di immagini dal nostro testo di LG B8 in cui possono vedere le funzioni di riconoscimento vocale, gestione galleria, accessibilità, confort visivo, PIP anche con il web, accesso ai servizi web e alle App come Spotify…

Macitynet infatti ha provato il B8 nell’estate lo scorso anno con risultati in termini di versatilità, riproduzione dinamica dei contenuti e intensità dei colori veramente notevoli e con questa offerta il rapporto qualità prezzo arriva a livelli mai raggiunti prima.

Il link per acquistarlo ad un prezzo speciale è questo.