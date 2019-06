Con Easykon la domotica KNX ora si può integrare con Homekit, Google e Alexa

Vi piacerebbe integrare un impianto di domotica KNX preesistente o ancora da installare con tutti i controller vocali e domotici per la smart home? Easykon per KNX di Freedompro vi offre l’occasione di coniugare due mondi in apparenza distanti e lo fa grazie ad una azienda italiana.

Freedompro è una azienda di Bovisio Masciago, nella provincia di Monza e Brianza che ideato e prodotto un gateway in qualche modo “disrupting” che unisce due mondi in apparenza lontani, quello della smart home a controllo vocale e quello della domotica più classica con impianti cablati.

In questo modo si potranno unire i vantaggi della continuità di funzionamento e indipendenza dal wi-fi con i servizi aggiuntivi e la facilità di accesso e i costi bassi di tanti prodotti oggi compatibili con le tecnologie di Apple, Google e Amazon, tutte gestibili con la voce o con il telefonino.

KNX è uno standard mondiale che consente la gestione centralizzata e automatizzata di impianti tecnologici. Si tratta di un sistema stabile, sicuro e compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

Il gateway Easykon for KNX si installa senza problemi in un quadro con guida DIN e funziona da “ponte” per controllare sia da locale che da remoto ogni dispositivo o impianto KNX e fino a 150 dispositivi per singolo bridge.

Attraverso il bridge lo standard KNX acquisisce potenza e flessibilità: i possessori di impianti elettrici basati sullo standard grazie ad Easykon potranno utilizzare tutte le funzioni messe a disposizione dai sistemi Apple, Google ed Amazon rendendo il controllo della propria abitazione semplice e completo.

L’aggiunta di Easykon ad un impianto elettrico KNX è veloce ed intuitiva: l’installatore attraverso l’interfaccia web può importare direttamente il progetto .knxproj e procedere direttamente all’associazione degli indirizzi di gruppo KNX con le categorie di oggetti compatibili.

Attualmente ci sono 15 tipologie di prodotti compatibili: con Homekit si avrà accesso alla quasi totalità di esse, per Google e Alexa ci sono alcune limitazioni che verranno superate nel tempo con l’aggiornamento delle piattaforme di Google e Amazon.

Ecco le categorie di dispositivi KNX compatibili:

Luce

Termostato

Tapparella

Interruttore

Ventilatore

Presa comandata

Sensore di diossido di carbonio

Sensore di contatto

Sensore di umidità

Sensore di perdite

Sensore di luce

Sensore di movimento

Sensore di presenza

Sensore di fumo

Sensore di temperatura

Easykon for KNX non prevede costi di abbonamento, di mantenimento ed ogni aggiornamento è completamente automatico e gratuito.

La presenza di Easykon installato su un impianto KNX permette di applicare la facilità d’uso a tutti gli accessori KNX anche in combinazione con accessori di terze parti collegati via Wi-Fi, Bluetooth etc.

Non sarà necessario acquistare altri moduli, richiedere l’intervento di un tecnico o avere particolari conoscenze di programmazione. Attraverso le app Home di Apple, Home di Google o i comandi Alexa su Amazon Echo e prodotti compatibili, è possibile creare scene e automazioni, skill o routine utili per semplificare le tue abitudini quotidiane.

Ad esempio, con la App Casa di Apple è possibile con pochi tap scene personalizzate per ogni componente della famiglia così l’impianto KNX attiverà automaticamente differenti automazioni in base alla persona che torna a casa.

Per avere maggiori dettagli su come creare scene e automazioni su HomeKit consultate la nostra sezione dedicata a Casa.

Le specifiche del prodotto prevedono dimensioni: da 36x90x62 mm, custodia per slitta din (Easykon occupa due moduli), Alimentatore 12/30V, KNX Twisted pair, connessione Ethernet 1Gb. 150 accessori collegabili per modulo Easykon.

Per acquistarlo potete rivolgervi direttamente allo store di Freedompro Il costo è di 599 Euro Iva Esclusa.